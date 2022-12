München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen.

Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember). Mit vier Punkten schied die DFB-Auswahl aus.

+++ Update 09. Dezember, 11:49 Uhr: Fans glauben, dass die FIFA ihre Rolle missbraucht +++

Die deutschen Fußball-Fans sehen großen Reformbedarf beim Weltverband FIFA und Ansatzpunkte für einen generellen Strukturwandel. 71,1 Prozent finden laut einer Studie der Voting-App "FanQ", dass die FIFA ihre Rolle als Monopolist im Weltfußball missbraucht.

51 Prozent wünschen sich andere Führungsstrukturen, damit die FIFA wieder glaubwürdiger wird. 34,5 Prozent stimmten der Aussage "voll" oder "eher" zu, dass es einen konkurrierenden Fußballverband zur FIFA geben sollte, während 43,7 Prozent dieser Aussage "überhaupt nicht" oder "eher nicht" zustimmten.

Auch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) sehen die Anhänger Ansatzpunkte für innovatives Handeln. 56 Prozent glauben, dass der DFB seine Führungsstrukturen ändern muss, um sportlich wieder mehr Erfolg zu haben. 39 Prozent sind der Überzeugung, dass man durch eine solche Veränderung mehr Glaubwürdigkeit erlangen könnte.

Über 3500 Fans nahmen an der vierten FanQ-Studie teil. An deren Konzeption wirkten unter anderem auch Professor Harald Lange vom Institut für Sportwissenschaften der Universität Würzburg und Professor Axel Faix vom Institut für Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund mit.

+++ Update 09. Dezember, 09:44 Uhr: Englands White wohl wegen Streit mit Co-Trainer nicht mehr im WM-Kader +++

Um das WM-Aus von Englands Ben White gibt es nun Berichte der "Daily Mail", die nahelegen, dass der Verteidiger des FC Arsenal Ende November gar nicht aus persönlichen Gründen für die restliche Endrunde im Aufgebot der "Three Lions" fehlt.

Vielmehr soll es zwischen dem 25-Jährigen und Co-Trainer Steve Holland vor dem Vorrunden-Spiel gegen die USA (0:0) zu einem Streit gekommen sein. Der angebliche Vorwurf Hollands: White habe sich im Vorfeld viel zu wenig mit den eigenen Statistiken sowie dem Gegner USA beschäftigt. Zudem dürfte White auch Probleme gehabt haben, sich zwischenmenschlich ins Team der Engländer einzufügen, wie es im Bericht heißt.

Englische Medien spekulieren außerdem darüber, dass White mit seiner bisherigen Reservisten-Rolle in Englands Nationalmannschaft nicht zurechtkam. Für den FC Arsenal stand White vor der WM in allen 14 Premier-League-Partien in der Startelf.

+++ Update 09. Dezember, 07:40 Uhr: Yoshida muss sich nach WM-Aus mit Japan auf Schalke neu beweisen +++

Trotz seiner starken Leistungen bei der WM in Katar muss der japanische Innenverteidiger Maya Yoshida beim Fußball-Bundesligisten Schalke 04 um seinen Stammplatz kämpfen. "Jeder muss sich neu beweisen, auch Maya", sagte Trainer Thomas Reis im Interview mit den Zeitungen der "Funke Mediengruppe".

Zurzeit hat Reis nur zwei Innenverteidiger zur Verfügung, Yoshida soll nach dem Achtelfinal-Aus der Japaner gegen Kroatien (1:3 nach Elfmeterschießen) am 15. Dezember ins Training der Königsblauen zurückkehren. "Dann ist der Konkurrenzkampf eröffnet", sagte Reis.

Die Schalker stehen vor dem zweiten Saisonteil, der für sie am 21. Januar mit einem Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt beginnt, mit nur neun Zählern am Tabellenende. In Bezug auf den Klassenerhalt zeigt sich Reis dennoch optimistisch: "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir ihn schaffen können."

Luis Enrique ist nicht mehr Spaniens Nationaltrainer

Der spanische Fußballverband RFEF hat sich von Nationaltrainer Luis Enrique getrennt. Das gab der Verband am Donnerstag bekannt, drei Tage nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM gegen Außenseiter Marokko.

"Der RFEF möchte seinen Dank an Luis Enrique und sein gesamtes Trainerteam aussprechen, die die Nationalmannschaft in einer schweren Zeit übernommen haben. Wir sind jedoch der Meinung, dass es das Beste ist, einen Neustart zu versuchen", heißt es auf der Website.

Enrique übernahm die Mannschaft nach dem Achtelfinal-Aus bei der WM 2018 in Russland gegen den Gastgeber. Für 44 Spiele (25 Siege) leitete er die spanische Nationalmannschaft, bei der EM 2020 schied er dramatisch nach Elfmeterschießen im Halbfinale gegen Italien aus.

Neuer Trainer der Spanier wird Luis de la Fuente. Der 61-Jährige betreute bisher die U21 der "Seleccion".

Wollte Cristiano Ronaldo das portugiesische Lager verlassen?

Nachdem Cristiano Ronaldo erfahren hatte, dass er nicht zur Startelf im WM-Achtelfinale gegen die Schweiz (6:1) gehören würde, plante der fünfmalige Weltfußballer offenbar einen Abflug aus dem portugiesischen Quartier in Katar. Das berichtet die portugiesische Zeitung "A Bola".

Seine Schwester Katia hatte seine Abreise auch bereits auf Instagram gefordert: "Ich wollte so sehr, dass er nach Hause kommt, dass er die Nationalmannschaft verlässt und sich an unsere Seite setzt, um ihn zu umarmen und ihm zu sagen, dass alles in Ordnung ist, um ihn daran zu erinnern, was er erobert hat und aus welchem Haus er kommt."

Ronaldo wurde erst für die Schlussviertelstunde eingewechselt und verweigerte, sichtlich beleidigt, ausgelassenen Jubel beim Treffer zum 6:1.

Sterling wohl vor möglicher WM-Rückkehr im Viertelfinale

Laut "BBC" soll Sterling seinen Wunsch geäußert haben, wieder zur englischen Nationalmannschaft nach Katar zurückkehren zu wollen. Damit könnte der Chelsea-Profi schon im Viertelfinale gegen Frankreich möglicherweise wieder im Aufgebot der "Three Lions stehen".

Der Engländer war zuletzt abgereist, nachdem seine Familie in London im eigenen Haus überfallen wurde.

Die Londoner Polizei hat mittlerweile die Festnahme von zwei Verdächtige bestätigt.

In einem Statement hieß es, dass am Dienstag zwei Männer wegen "dringenden Tatverdachts" verhaftet worden seien. Vorausgegangen war ein bewaffneter Raubüberfall in der Wohnung des englischen Fußballstars Raheem Sterling.

Wie die Polizei weiter schilderte, wurden umfassende Maßnahmen eingeleitet, um die Täter zu identifizieren: "Nach Berichten über verdächtige Aktivitäten gegen 18:40 Uhr wurde eine Reihe von Ressourcen eingesetzt, darunter die Hundeeinheit und der Polizeihubschrauber."

Genaue Verbindungen der Verdächtigen mit der Tat werden jedoch noch geprüft: "Die Untersuchungen dauern an, um festzustellen, ob es irgendwelche Verbindungen zwischen diesen Verhaftungen und dem Einbruch gibt, der uns am Wochenende gemeldet wurde", fügte die Polizei in ihrem Statement an.

Der Flügelspieler des FC Chelsea war nach dem Vorfall von der WM in Katar abgereist und zu seiner Familie nach England geflogen. Zum Tatzeitpunkt sollen seine Frau und Kinder zu Hause gewesen sein. Zu einer Gewalthandlung seitens der Einbrecher kam es aber nicht.

Frankreichs Verbands-Boss deutet Deschamps-Verbleib an

Nachdem zuletzt Gerüchte aufkamen, dass Zinedine Zidane nach der WM-Endrunde Nationaltrainer Frankreichs werden könnte, steuerte Verbandspräsident Noël Le Graët nun dagegen und deutet einen Verbleib von Weltmeister-Coach Didier Deschamps an.

"Wenn man das Glück hat, einen Didier Deschamps zu haben, klopft man nicht an die nächste Tür, solange er da ist", sagte Le Graët bei "Le Figaro". Deschamps Vertrag läuft mit Ende der WM-Endrunde aus.

Der 80-Jährige dementierte sogar, jemals zu Zidane Kontakt aufgenommen zu haben: "Ich habe Zidane im Gegensatz zu dem, was manche behaupten, noch nie in meinem Leben angerufen. Und auch niemand um mich hat ihn angerufen."

WM für Schiedsrichter Daniel Siebert vorbei - noch ein Deutscher dabei

Nach der deutschen Nationalmannschaft muss auch Schiedsrichter Daniel Siebert seine Hoffnungen auf weitere Einsätze bei der WM begraben. Wie der 38-Jährige der "Bild" mitteilte, wurde er am Mittwoch von der FIFA informiert, dass er kein weiteres Spiel im Turnier pfeifen werde.

"Das Turnier ist zu Ende für mich. Ich habe mein sportliches Ziel mit zwei Spielen bei dieser WM erreicht", zitiert die "Bild" den Unparteiischen: "Ich bedanke mich bei allen, die mir diese besondere Turnier-Erfahrung ermöglicht haben. Das positive Feedback lassen mich optimistisch in die Zukunft blicken. Jetzt freue ich mich aber erst mal auf meine Familie und den gemeinsamen Urlaub!"

Siebert kam in der Gruppenphase der WM in zwei Partien zum Einsatz. Er leitete die Spiele Australien gegen Tunesien (1:0) und Uruguay gegen Ghana (2:0) und verteilte insgesamt zehn Gelbe Karten. Nach dem Schlusspfiff des Uruguay-Spiels kritisierten einige Spieler der wegen der schlechteren Tordifferenz ausgeschiedenen Südamerikaner Siebert, der ihnen zwei geforderte Elfmeter verweigert hatte. Laut "Bild" habe Siebert aus Schiedsrichterkreisen Unterstützung für seine Spielleitung erhalten. Die strittigen Szenen seien nicht der Grund für die FIFA-Entscheidung gegen Siebert gewesen.

Nach dem WM-Aus des DFB-Teams und von Schiedsrichter Siebert ist nur noch ein Deutscher im Turnier vertreten: Bastian Dankert bleibt als Video-Schiedsrichter (VAR) im Einsatz.

