München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember). Mit vier Punkten schied die DFB-Auswahl aus.

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 05. Dezember 2022, 08:53 Uhr: Nach WM - Katar will nun die Olympischen Spiele ausrichten+++

Während die Fußball-Weltmeisterschaft noch in vollem Gange ist, peilt Ausrichter Katar offenbar schon das nächste sportliche Großevent an.

Der englischen Zeitung "Guardian" zufolge will sich Katar auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele im Jahr 2036 bewerben.

Eine Überraschung wäre das tatsächlich nicht. Bereits 2016 und 2020 bewarb sich der Wüstenstaat vergeblich für die Ausrichtung der Spiele.

Nun könnte aber die erfolgreiche Ausrichtung der Fußball-WM einer erneuten Bewerbung Rückenwind geben. Zumal Katar 2019 bereits die Leichtathletik-Weltmeisterschaft ausrichtete.

Ein Problem bei der Leichtathletik-WM waren die hohen Temperaturen, die Marathon-Wettbewerbe beispielsweise fanden in der Nacht statt und brachten trotzdem viele Athletinnen und Athleten an ihre Grenzen.

Olympische Spiele in Katar würden also vermutlich wie die Fußball-WM in den Wintermonaten ausgetragen werden.

Die nahe Zukunft wird zeigen, ob das IOC zu diesem Zugeständnis bereit ist.

+++ Update, 05. Dezember 2022, 08:25 Uhr: Sterling verließ WM wohl wegen Haus-Einbruch +++

Überraschend fehlte Raheem Sterling bei Englands Achtelfinal-Erfolg gegen den Senegal (3:0) im Aufgebot. Laut Berichten von "BBC" und "Guardian" soll dies einen sehr ernsten Hintergrund haben.

Er ist offenbar aus Katar abgereist und zurück zu seiner Familie nach London geflogen. In der Nacht zum Samstag soll es in Sterlings Haus in London einen Einbruch gegeben haben. Die Familie des Chelsea-Profis soll während des bewaffneten Überfalls ebenfalls im Haus gewesen und bedroht worden sein.

Nun sei offen, ob Sterling überhaupt noch mal nach Katar zurückkehren werden, um mit den Engländern um den möglichen WM-Titel zu kämpfen. "Wir müssen sehen und abwarten. In diesem Moment liegt die Priorität voll und ganz bei seiner Familie", sagte England-Coach Gareth Southgate.

Der englische Fußball-Verband gab vor der Partie lediglich bekannt, dass Sterling aufgrund von privaten Angelegenheiten nicht im Kader gegen den Senegal stand.

Raheem Sterling is not available for selection for the #ThreeLions tonight as he is dealing with a family matter. pic.twitter.com/CR6cU8J0wE — England (@England) December 4, 2022

+++ Update, 05. Dezember 2022, 08:02 Uhr: Senegal-Coach Cisse lässt Zukunft offen +++

Aliou Cisse hat seine Zukunft als senegalesischer Fußball-Nationaltrainer nach dem WM-Aus im Achtelfinale gegen England (0:3) offen gelassen. "Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Wir haben gerade ein Spiel verloren und sind ausgeschieden. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Im Moment bin ich noch Trainer", sagte der 46-Jährige.

Cisse ist seit März 2015 im Amt. Erst vor wenigen Wochen hatte er seinen Vertrag beim Afrikameister bis 2024 verlängert.

"Ich suche keine Ausreden", sagte Cisse über die klare Niederlage, doch seiner Elf hätten "zwei, drei Spieler gefehlt, die uns das gewisse Extra gegeben hätten." Vor allem Sadio Mane von Bayern München. "Ein Spieler seiner Qualität - natürlich haben wir ihn sehr vermisst", sagte Cisse über den Superstar.

Senegal habe bei der WM allerdings schmerzhaft lernen müssen, dass die Weltspitze noch ein gutes Stück weit entfernt ist. "Wir haben Jahre dafür gearbeitet, um dass beste Team in Afrika zu werden, aber jetzt haben wir gegen eine der besten fünf Mannschaften der Welt gespielt - und man hat den Unterschied gesehen."

Um bei der WM 2026 gegen "Teams dieses Kalibers bestehen zu können", müsse der Weltranglisten-18. "weiter arbeiten", betonte Cisse. Es klang, also wolle er dabei helfen.

+++ Update, 05. Dezember 2022, 07:55 Uhr: Messi wundert sich über Deutschland +++

Argentinien ist eine Macht, Brasilien einer der großen Favoriten, Frankreich ebenfalls, und Spanien spielt sehr gut. Nach dem Einzug der Gauchos ins WM-Viertelfinale nennt 1000-Spiele-Mann Lionel Messi seine Favoriten auf den Titel bei der Endrunde in Katar. Und zeigt sich verwundert über das erneute Aus der deutschen Elf.

"Das hat mich überrascht, weil sie viele wichtige Spieler haben, eine junge Mannschaft, und weil Deutschland immer unter den Besten ist", sagte der 35-Jährige, der am Samstag beim 2:1 im Achtelfinale gegen Australien die magische Barriere von Einsätzen in Klub und Nationalelf durchbrach, dem heimischen Sportblatt Ole. "Wieder einmal in der ersten Runde raus", rätselte Messi über die DFB-Auswahl und erkannte: "Das ist WM. Namen zählen nicht mehr."

Für den Star von Paris St. Germain sei auch Argentinien als Favorit angereist, aber das "müsse man auf dem Platz unter Beweis stellen". Brasilien bliebe für ihn auch trotz der Niederlage gegen Kamerun "einer der großen Favoriten". Spanien, "trotz der Art und Weise, wie sie weitergekommen sind", habe eine klare Idee, wenn sie in Ballbesitz sind.

Und seine Erwartungen an das Viertelfinale gegen die Niederländer am kommenden Freitag? "Das wird eine umkämpfte Partie, wie alle bei dieser WM. Es ist eine großartige Mannschaft, mit großartigen Spielern und einem brillanten Trainer. Es wird hart", gab Argentiniens Kapitän zu.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Südkorea hofft auf Neymar-Ausfall - Einsatz aber wohl möglich

Südkorea hofft auf einen weiteren Ausfall von Brasiliens Superstar Neymar. "Wir würden doch heucheln, wenn wir sagen würden, dass wir es bevorzugen würden, wenn Neymar spielt", sagte Trainer Paulo Bento vor dem Achtelfinale gegen den Rekordweltmeister am Montag (ab 20 Uhr im Liveticker auf ran.de) bei der WM in Katar.

Ein Einsatz des Angreifers von Paris St. Germain ist aber offenbar durchaus realistisch. Besteht Neymar, der die letzten beiden Partien wegen einer Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk verpasst hatte, den Belastungstest im Training am Sonntag, "spielt er morgen", sagte Brasiliens Trainer Tite.

Die Qualität der Brasilianer sei hoch, sagte der portugiesische Coach, der nach seiner Rotsperre an die Seitenlinie zurückkehren wird: "Wir werden leiden müssen und wir werden wahrscheinlich häufig an unseren eigenen Sechzehner gedrängt." Verteidiger Jinsu Kim ergänzte: "Wir spielen gegen Weltklassespieler, aber wir wollen zeigen, was wir drauf haben."

Nach dem Erfolg über Portugal (2:1) im Gruppenfinale zog der zweimalige Asienmeister zum dritten Mal in die K.o.-Runde einer WM ein. 2002 erreichten die Südkoreaner im eigenen Land das Halbfinale. "Davon sollten wir uns nicht leiten lassen", bekräftigte Bento: "Wir müssen uns auf die Partie konzentrieren. Danach schauen wir, was noch drin ist."

Lloris nun Rekord-Nationalspieler Frankreichs

Mit seinem Einsatz bei Frankreichs Achtelfinal-Begegnung gegen Polen steigt Torhüter Hugo Lloris zu Frankreichs Rekord-Nationalspieler auf.

Durch den 142. Länderspiel-Einsatz für die Grande Nation zieht der 35-Jährige mit den bislang alleinigen Rekordhalter Lilian Thuram gleich.

La 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 de départ pour ce 𝟭/𝟴 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de Coupe du Monde 🔥



Coup d'envoi 16h00 sur TF1 📺



🇫🇷🇵🇱 #FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jUvKfKNOo7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

Fjörtoft lobt Argentinien-Stars Messi und Martinez

Der frühere Bundesliga-Profi Jan Aage Fjörtoft lobte via Twitter nach dem 2:1-Sieg gegen Australien die Argentinien-Stars Lionel Messi und Lisandro Martinez.

"Messi! Gestern Abend wieder der König! Aber vergessen wir nicht die entscheidende Aktion von Lisandro Martinez neun Minuten vor dem Ende", schrieb der Norweger, der während der WM unter anderem als TV-Experte für "Servus TV" tätig ist.

Messi erzielte das zwischenzeitliche 1:0 für die Südamerikaner, Martinez rettete kurz vor Schluss mit einer spektakulären Grätsche die knappe Führung gegen die "Socceroos".

Messi! The King again last night!

But let’s not forget Lisandro Martinez’ decisive action 9 minutes before the end.



Proper defender — Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) December 4, 2022

Kinhöfer kritisiert FIFA nach Attacken auf Schiedsrichter Siebert

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat den Fußball-Weltverband für den mangelhaften Schutz des deutschen WM-Referees Daniel Siebert (Berlin) heftig kritisiert. "Ich kriege da echt einen Hals: Im Innenraum rennen haufenweise FIFA-Häuptlinge mit Mappen unterm Arm und Knopf im Ohr rum. Aber Sicherheitspersonal, das die Schiedsrichter sicher in die Katakomben geleitet, habe ich vermisst", schrieb Kinhöfer in seiner Kolumne in der "Bild am Sonntag": "In jedem Kreisliga-Spiel ist das besser organisiert."

Siebert war nach dem WM-Aus des zweimaligen Weltmeisters Uruguay heftig von den südamerikanischen Spielern angegangen worden. Uruguay hatte trotz des 2:0 (2:0) im Gruppenfinale gegen Ghana das Achtelfinale verpasst. Der Mannschaft von Kapitän Luis Suarez fehlte ein Tor. Dafür machten die Uruguayer Siebert verantwortlich, weil er ihnen einen Strafstoß verwehrt hatte.

"Ich kann den (subjektiven) Unmut nachvollziehen. Wenn du solch strittige Szenen als Referee entscheiden musst, fühlt sich eine Partei immer betrogen", schrieb Kinhöfer: "Aber die Uruguayer sind (mal wieder) völlig übers Ziel hinausgeschossen."

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

16:00 Uhr: Japan vs. Kroatien - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF

20:00 Uhr: Brasilien vs. Südkorea - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

