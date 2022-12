München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen.

Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember). Mit vier Punkten schied die DFB-Auswahl aus.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 10:45 Uhr: FIFA weist Frankreichs Einspruch gegen Spielwertung zurück +++

Der Fußball-Weltverband FIFA hat erwartungsgemäß den Einspruch des französischen Fußball-Verbandes FFF gegen die Wertung des letzten Gruppenspiels gegen Tunesien zurückgewiesen. Der Weltmeister hatte die Partie 0:1 (0:0) verloren.

Schiedsrichter Matthew Conger hatte den vermeintlichen Ausgleich durch Antoine Griezmann in der Nachspielzeit (90.+8) nach VAR-Eingriff zurückgenommen. Dies hatte zu erheblicher Verwirrung geführt, weil Conger das Spiel der Gruppe D nach dem Tor und einer kurzen Fortsetzung bereits abgepfiffen hatte.

Der Referee sah sich die Szene aber dann auf dem Bildschirm noch einmal an und verweigerte dem Treffer von Griezman daraufhin wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung. Dies sei nicht regelkonform, das Tor sei "zu Unrecht aberkannt worden", hieß es als Begründung vonseiten der FFF.

Einfluss auf den Turnierfortgang hatte die Szene allerdings nicht. Frankreich zog mit sechs Punkten als Gruppenerster in die K.o.-Runde ein und steht mittlerweile im Viertelfinale. Tunesien war trotz des Sieges ausgeschieden.

Ende Oktober in der Champions League war es zu einer ähnlichen Situation gekommen. Beim Spiel zwischen Atletico Madrid und Bayer Leverkusen (2:2) hatte der französische Schiedsrichter Clement Turpin nach Spielende wegen eines VAR-Vetos noch einen Elfmeter für Atletico gepfiffen.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 08:58 Uhr: FIFA-Botschafter rastet aus! Eto'o tritt Influencer +++

Kameruns Fußball-Ikone Samuel Eto'o ist bei der WM in Katar aufgrund eines Wutausbruchs negativ aufgefallen. Der frühere Starstürmer, mittlerweile Verbandspräsident seines Heimatlandes und FIFA-Botschafter, trat einem Mann am Montagabend vor dem Stadion 974 in Doha ins Gesicht, wie auf einem bei Twitter veröffentlichten Video eines Journalisten der Zeitung La Opinion zu sehen ist.

Der Vorfall ereignete sich nach dem Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea (4:1). Zunächst stand Eto'o für Selfies mit Fans bereit, bevor er einen Mann verfolgte, der ihn mit der Kamera filmte. Andere Personen versuchten noch, den 41-Jährigen zurückzuhalten. Eto'o riss sich los und trat auf den Mann, ein Youtuber aus Algerien, ein.

Nach Informationen des algerischen Fußball-Portals DZ foot soll der Youtuber den ehemaligen Angreifer zum umstrittenen Schiedsrichter Bakary Gassama befragt haben, der das WM-Play-Off zwischen Algerien und Kamerun (1:2) geleitet hatte. In der Partie hatten die Kameruner durch einen Treffer in der letzten Minute das Ticket für Katar gelöst.

Der Influencer kündigte in einem Video auf seinem YouTube-Kanal an, Eto'o bei der örtlichen Polizei anzuzeigen.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 08:45 Uhr: Sterling: WM-Rückkehr nur, wenn Familie sicher ist +++

Raheem Sterling, der zuletzt das englische WM-Quartier verließ, um zu seiner Familie nach London zu reisen, ließ offen, ob er noch mal nach Katar zurückkehren werde.

"Ich werde nicht zur WM zurückkehren, solange meine Familie nicht sicher ist", wird der Star von Chelsea in der "Sun" zitiert.

Während Sterling bei der WM-Endrunde in Katar mit den "Three Lions" um den Titel kämpfte, wurde seine Familie in London von Einbrechern überrascht, bedroht und ausgeraubt.

Die Einbrecher sollen Schmuck und Uhren im Wert von rund 350.000 Euro aus dem Haus von Sterling geraubt haben.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 08:26 Uhr: Alle Spieler eingesetzt - Brasilien stellt WM-Rekord auf +++

Der brasilianische Trainer Tite hat schon nach dem Achtelfinale alle 26 Spieler seines WM-Kaders eingesetzt. Damit stellte die Selecao einen WM-Rekord auf, noch nie zuvor wurden während einer WM-Endrunde so viele unterschiedliche Spieler eingesetzt.

Beim 4:1-Sieg im Achtelfinale gegen Japan wechselte Tite für die Schlussphase sogar den dritten Torhüter Weverton ein.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 07:48 Uhr: Neymar bedankt sich bei den Fans für ihre "Liebe" +++

Nach seinem Comeback nach einer Knöchelverletzung hat Brasiliens Superstar Neymar den Fans für ihre Unterstützung gedankt. "Ich habe nur Worte des Dankes für all die Liebe, die sie mir geschenkt haben", sagte der 30-Jährige nach dem 4:1 (4:0) im WM-Achtelfinale des Rekordweltmeisters gegen Südkorea.

"Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr bei der WM spielen könnte", berichtete der Stürmer von Paris St. Germain, "als ich all die Nachrichten gelesen habe, war das sehr gut für mich." Er wolle sich durch seine Leistung bei den Fans bedanken, sagte Neymar, er werde alles tun, "um unser Ziel zu erreichen. Das ist unsere Mission, unser Traum."

Nach 20 Jahren will die Selecao endlich den sechsten WM-Titel gewinnen. "Alles läuft gut", sagte Neymar, "ich bin sicher, dass wir am Ende gewinnen werden." Bei seiner Rückkehr nach zwei Spielen Zwangspause erzielte er das 2:0 per Foulelfmeter und leitete einen weiteren Treffer ein.

+++ Update, 06. Dezember 2022, 07:41 Uhr: Südkorea-Coach Bento tritt zurück +++

Nach dem Aus im WM-Achtelfinale hat Trainer Paulo Bento seinen Abschied von der südkoreanischen Nationalmannschaft verkündet. "Meine Zukunft wird nicht in Südkorea sein, ich mache eine Pause", sagte der 53-Jährige nach dem 1:4 (0:4) gegen den Rekordweltmeister Brasilien: "Ich habe den Spielern und dem Verbandspräsidenten das gerade gesagt. Es ist eine Entscheidung, die ich schon im September gefällt habe."

Der Portugiese hatte 2018 den zweimaligen Asienmeister übernommen und in Katar erst zum dritten Mal in der WM-Geschichte ins Achtelfinale geführt. Sein Vertrag läuft zum Jahresende aus. "Ich danke den Spielern für alles, was wie geleistet haben", sagte er weiter, "ich bin stolz, ihr Trainer gewesen zu sein."

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Brasiliens Fußballer senden Botschaft an Pele

Unmittelbar nach dem überzeugenden 4:1-Sieg gegen Südkorea im Achtelfinale der WM dachten Brasiliens Fußballer an Pele. Mit einem riesigen Plakat grüßte die Selecao das größte Idol ihres Landes und wünschte ihm auf diesen Weg gute Besserung. "O Rei" liegt seit letzte Woche im Krankenhaus, zwischenzeitlich wurde berichtet, dass seine Chemotherapie nicht mehr wirke und er nur noch palliativ versorgt werde.

Diesem Bericht widersprach Peles Familie energisch, der 82-Jährige meldete sich selbst vor dem Achtelfinale auf seinen Social-Media-Kanälen zu Wort. "Ich will euch inspirieren, meine Freunde. Ich werde das Spiel hier aus dem Krankenhaus verfolgen und werde jeden einzelnen von euch anfeuern. Wir sind gemeinsam auf diesem Weg", schrieb der dreifache Weltmeister. Brasiliens Ziel ist der sechste Titelgewinn, den die Mannschaft nur zu gerne Pele widmen würde.

FIFA eröffnet Ermittlungsverfahren gegen Serbien und Uruguay

Der Weltverband FIFA hat mitgeteilt, infolge der Partie gegen die Schweiz ein Ermittlungsverfahren gegen Serbien eröffnet zu haben.

Im Rahmen des Verfahrens werden mögliche Fehlverhalten von Spielern und Offiziellen sowie mögliche Verfehlungen im Bereich Diskriminierung untersucht.

In der hoch emotionalen Partie, die die Schweizer mit 3:2 für sich entscheiden konnten, kam es unter anderem zu einer obszönen Geste von Schweiz-Kapitän Granit Xhaka in Richtung Bank der Serben. Aufgrund dieser Aktion des Arsenal-Profis mit kosovarischen Wurzeln wurden bislang noch keine Schritte der FIFA eingeleitet.

Uruguays Fußball-Rüpel müssen nach ihren Attacken gegen den deutschen WM-Schiedsrichter Daniel Siebert (Berlin) eine heftige Strafe der FIFA befürchten. Die Disziplinarkommission des Weltverbands hat Ermittlungen gegen den Verband des zweimaligen Weltmeisters aufgenommen.

Dabei geht es um Verstöße gegen das Fairplay, beleidigendes Verhalten, Fehlverhalten von Spielern und Offiziellen sowie Diskriminierung.Die Profis Jose Maria Gimenez, Edison Cavani, Fernando Muslera and Diego Godin müssen sich zudem persönlich verantworten.

Siebert war nach dem WM-Aus Uruguays heftig von den Südamerikanern angegangen worden. Uruguay hatte trotz des 2:0 (2:0) im Gruppenfinale gegen Ghana das Achtelfinale verpasst. Der Mannschaft von Kapitän Luis Suarez fehlte ein Tor. Dafür machten die Uruguayer Siebert verantwortlich, weil er ihnen einen Strafstoß verwehrt hatte.

Polens Superstar Lewandowski lässt WM-Zukunft offen

Ob Robert Lewandowski nach dem WM-Aus Polens im Achtelfinale gegen Frankreich noch mal auf der WM-Bühne aktiv mitwirken wird, ist offen. "Von der körperlichen und sportlichen Seite habe ich da keine Angst, aber es gibt verschiedene Dinge, die dazu führen könnten, dass das dies hier die letzte war", sagte der Torjäger des FC Barcelona nach der Niederlage gegen Frankreich mit Blick auf weitere WM-Auftritte.

Laut polnischen Medien soll das Verhältnis zu Trainer Czeslaw Michniewicz angespannt sein. Der frühere Bayern-Star habe dessen Spiel satt, schrieb die Sporttageszeitung "Przeglad Sportowy", die Mannschaft müsse anfangen, mutiger zu spielen - oder sie spiele ohne ihn (Sport). Nur um das Team nicht zu spalten, habe sich Lewandowski auf die Zunge gebissen.

2026 findet die nächste Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada statt.

Nach WM - Katar will nun die Olympischen Spiele ausrichten

Während die Fußball-Weltmeisterschaft noch in vollem Gange ist, peilt Ausrichter Katar offenbar schon das nächste sportliche Großevent an.

Der englischen Zeitung "Guardian" zufolge will sich Katar auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele im Jahr 2036 bewerben.

Eine Überraschung wäre das tatsächlich nicht. Bereits 2016 und 2020 bewarb sich der Wüstenstaat vergeblich für die Ausrichtung der Spiele.

Nun könnte aber die erfolgreiche Ausrichtung der Fußball-WM einer erneuten Bewerbung Rückenwind geben. Zumal Katar 2019 bereits die Leichtathletik-Weltmeisterschaft ausrichtete.

Ein Problem bei der Leichtathletik-WM waren die hohen Temperaturen, die Marathon-Wettbewerbe beispielsweise fanden in der Nacht statt und brachten trotzdem viele Athletinnen und Athleten an ihre Grenzen.

Olympische Spiele in Katar würden also vermutlich wie die Fußball-WM in den Wintermonaten ausgetragen werden.

Die nahe Zukunft wird zeigen, ob das IOC zu diesem Zugeständnis bereit ist.

Sterling verließ WM wohl wegen Haus-Einbruch

Überraschend fehlte Raheem Sterling bei Englands Achtelfinal-Erfolg gegen den Senegal (3:0) im Aufgebot. Laut Berichten von "BBC" und "Guardian" soll dies einen sehr ernsten Hintergrund haben.

Er ist offenbar aus Katar abgereist und zurück zu seiner Familie nach London geflogen. In der Nacht zum Samstag soll es in Sterlings Haus in London einen Einbruch gegeben haben. Die Familie des Chelsea-Profis soll während des bewaffneten Überfalls ebenfalls im Haus gewesen und bedroht worden sein.

Nun sei offen, ob Sterling überhaupt noch mal nach Katar zurückkehren werden, um mit den Engländern um den möglichen WM-Titel zu kämpfen. "Wir müssen sehen und abwarten. In diesem Moment liegt die Priorität voll und ganz bei seiner Familie", sagte England-Coach Gareth Southgate.

Der englische Fußball-Verband gab vor der Partie lediglich bekannt, dass Sterling aufgrund von privaten Angelegenheiten nicht im Kader gegen den Senegal stand.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

16:00 Uhr: Marokko vs. Spanien - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD

20:00 Uhr: Portugal vs. Schweiz - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

