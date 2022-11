München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 28. November 2022, 09:43 Uhr: Kamerun suspendiert Stammtorhüter Onana +++

Wie die Nachrichten-Agentur "AFP" berichtet, wird Kamerun im zweiten Vorrundenspiel bei der WM gegen Serbien auf Stammtorhüter Andre Onana verzichten.

Der Schlussmann von Inter Mailand wurde dem Bericht aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Die Dauer der Sperre bzw. der exakte Grund für diese Maßnahme ist bislang unbekannt.

+++ Update, 28. November 2022, 08:29 Uhr: Kroatien-Fans verhöhnen Kanada-Keeper Borjan +++

Am Rande des 4:1-Sieges der kroatischen Nationalmannschaft gegen Kanada wurde Keeper Milan Borjan verhöhnt. "Knin 95 - Nothing runs like Borjan" stand auf einem Transparent.

Dies bezieht sich auf den Jugoslawien-Krieg und Borjans Geburtsstadt Knin. Der serbisch-stämmige Keeper floh damals mit seiner Familie wegen des Krieges in Richtung Kanada, erhielt dort die Staatsbürgerschaft und ist heute einer der Schlüsselspieler der Nationalmannschaft des Landes. Knin war während des Jugoslawien-Krieges im Jahr 1995 eine umkämpfte Stadt zwischen den kroatisch-stämmigen Bewohnern und serbischen Separatisten.

Croatia fans held up this flag aimed at Canada goalkeeper Milan Borjan.



"Knin 95 - Nothing runs like Borjan."



Knin is Borjan's hometown and the flag refers to the victory in the war over Serb separatists which saw Borjan and most Serbs from Croatia driven from their homes. pic.twitter.com/sH9JW9pOPD — Sam Street (@samstreetwrites) November 27, 2022

+++ Update, 28. November 2022, 08:12 Uhr: Flagge bearbeitet: Iran fordert WM-Ausschluss der USA +++

Irans Fußballverband hat sich vor dem Duell gegen die USA bei der FIFA beschwert, nachdem die Amerikaner ein kalligrafisches Zeichen in der iranischen Flagge in ihren Beiträgen in den Sozialen Medien entfernt hatten. Der US-Verband löschte das Symbol, das das Wort "Allah" (Gott) darstellt. Am Sonntagabend wurden die Postings wieder aus den Netzwerken genommen.

Ein US-Sprecher hatte zuvor erklärt, es handele sich um eine "einmalige Geste, um unsere Solidarität mit den Frauen im Iran zu zeigen". Auf der offiziellen Webseite des Verbands sei die Flagge aber "nie geändert" worden. Iran forderte vom Weltverband eine "ernste Warnung" in Richtung der Amerikaner, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur "Irna".

Die regierungsnahe Nachrichtenagentur "Tasnim News Agency" verwies hingegen auf das Regelwerk der FIFA. Das besagt, dass Personen, die die Würde oder die Integrität eines Landes, einer Person oder eine Gruppe von Personen verletzt, mit einer Sperre von mindestens zehn Spielen belegt werden sollen. Daher plädiert man sogar für einen WM-Ausschluss der USA.

The USA national team must be expelled from the World Cup 2022 for violating FIFA rules by insulting Iran flag and holy symbols as in pictures!#ExpellUSA@FIFAcom pic.twitter.com/bGreaeizMx — 🇮🇷 Abdozahra (@abdozahra_313) November 27, 2022

Die beiden Teams treffen am Dienstag (20 Uhr) bei der WM in Katar aufeinander, der Sieger steht im Achtelfinale.

Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September demonstrieren iranische Frauen in der Heimat trotz brutaler Staatsgewalt gegen die Unterdrückung durch die Mullah-Regierung.

+++ Update, 27. November 2022, 18:30 Uhr: Krawalle in Brüssel nach Belgiens Pleite gegen Marokko+++

Nach der bitteren WM-Pleite der belgischen Nationalmannschaft gegen Marokko ist es in der Hauptstadt Brüssel zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Polizeiangaben zufolge verwüsteten "einige Dutzend Personen" am Sonntagnachmittag rund um das 0:2 der Roten Teufel in Katar Teile der Innenstadt und attackierten die Sicherheitskräfte.

Bereits vor dem Abpfiff der Partie sollen die Gewalttäter die Konfrontation mit den Ordnungskräften gesucht haben, dadurch sei "die öffentliche Sicherheit gefährdet" worden. Ein Journalist sei durch einen Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt worden, daraufhin setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein.

Hooligans mit Pyro und Wurfgeschossen

Neben Pyrotechnik verwendeten einige der zum Teil mit Stöcken bewaffneten Täter Wurfgeschosse. Andere setzten eine Straße in Brand und zerstörten eine Ampel. Insgesamt waren rund 100 Beamte im Einsatz.

Riot breaks out in Brussels after Belgium vs Morocco #FIFAWorldCup clash https://t.co/9BZULEkNmO pic.twitter.com/j3ZO95MvHc — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 27, 2022

Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, bestimmte Teile des Stadtzentrums zu meiden. Einige U-Bahn-Stationen und Straßen wurden gesperrt, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Dem belgischen Nationalteam um den Ex-Bundesliga-Star Kevin De Bruyne droht nach der überraschenden Niederlage das Vorrundenaus. Am Donnerstag wartet mit Vize-Weltmeister Kroatien der vermeintlich stärkste Gegner.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Queiroz fordert Klinsmann zu Rücktritt aus TSG auf

Der iranische Fußball-Nationalcoach Carlos Queiroz hat Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann nach dessen kritischen Bemerkungen über die Elf des WM-Teilnehmers zum Rücktritt aus der Technical Study Group (TSG) des Weltverbandes FIFA aufgefordert. Dies verlangte der portugiesische Fußballlehrer via Twitter.

Der 58-jährige Klinsmann hatte als Experte bei der "BBC" Aussagen über die iranische Mannschaft getroffen, die im Team von Queiroz nach dem 2:0-Erfolg gegen Wales empört aufgenommen wurden.

"Es ist Teil ihrer Kultur und wie sie spielen, sie haben den Schiedsrichter perfekt bearbeitet. Die Bank sprang ständig auf und beschwerte sich beim Linienrichter und vierten Offiziellen. Sie liegen einem die ganze Zeit im Ohr", sagte Klinsmann, "das ist ihre Kultur. Sie bringen dich dazu, die Konzentration zu verlieren".

Auch über Coach Queiroz und dessen Karriere äußerte sich Ex-Bundestrainer Klinsmann: "Er hatte Probleme in Südamerika, hat sich weder mit Kolumbien noch später mit Ägypten qualifiziert. Kurz vor der WM ging er zurück in den Iran, wo er schon zuvor lange gearbeitet hatte."

Dear Jurgen;



You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right?



Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.

(...) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 26, 2022

"Unabhängig davon, dass ich sie für ihre sportlichen Erfolge auf dem Platz respektiere, aber diese Bemerkungen über die iranische Kultur, die iranische Nationalmannschaft und meine Spieler sind eine Schande für den Fußball", twitterte Queiroz daraufhin erbost.

Der einstige Weltklassestürmer Klinsmann, Weltmeister von 1990, sei jederzeit im Quartier des Iran willkommen - wenn er seinen Posten in der TSG aufgebe. "Wir versprechen ihnen, dass wir keine Urteile über ihre Kultur, Wurzeln und ihren Hintergrund abgeben werden. Wir versprechen, dass sie jederzeit willkommen sind in unserer Familie", so Queiroz.

Mittlerweile relativierte Klinsmann seine Aussagen über die Iraner und Trainer Queiroz: "Ich habe nie Carlos oder die iranische Bank kritisiert. Alles, was ich beschrieben habe, war ihre emotionale Art und Weise, die irgendwo bewundernswert ist." Um die Situation zu beruhigen bzw. zu klären, wolle Klinsmann telefonisch mit Queiroz in Kontakt treten.

Das iranische Team steht politisch aufgrund der Proteste in der Heimat und einigen Aktionen, die als Unterstützung der Protestbewegung gedeutet werden, auch intern unter Druck. Im ersten Spiel gegen England (2:6) hatten die iranischen Akteure die Nationalhymne nicht mitgesungen, im zweiten Spiel gegen Wales (2:0) dann schon.

Im letzten Gruppenspiel treffen die Iraner nun auf die Auswahl der USA. Die Vereinigten Staaten gelten als Erzfeinde der Mullahs im Iran.

FIFA ermittelt gegen Serbien

Die FIFA-Disziplinarkommission hat ein Verfahren gegen den serbischen Fußballverband (FSS) eingeleitet. Grund dafür ist eine nationalistische Fahne, die in der Umkleidekabine der Nationalmannschaft bei der WM in Katar aufgehängt und fotografiert worden war. Das gab der Weltverband am Samstag bekannt.

Auf dem Foto, das vor dem ersten Gruppenspiel Serbiens gegen Brasilien am Donnerstag (0:2) aufgenommen worden war und anschließend im Internet kursierte, ist eine Karte zu sehen, auf der auch die Umrisse des Kosovo in serbischen Nationalfarben abgebildet sind. Der kosovarische Fußballverband (FFK) hatte diese "aggressive Aktion gegen die Republik Kosovo" am Freitag auf Twitter scharf verurteilt und die FIFA zum Handeln aufgefordert.

Die Weltmeisterschaft sei ein Ereignis der Freude und Einigkeit, schrieb der Verband: "Sie soll Botschaften der Hoffnung und des Friedens senden und keine des Hasses."

An utterly xenophobic, fascistic, and chauvinistic banner hanging in the 🇷🇸 national team’s locker room before their #WorldCup game today. This banner is a political signifier of a long-present Serbian rhetoric that led to ethnic cleansing in Kosova during 1998/99 war. pic.twitter.com/5SFMLMRJUc — Andi Haxhiu 🇦🇷 (@AndiHaxhiu1) November 24, 2022

Der Kosovo, ehemalige Teilregion der Republik Serbien, hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Ein Großteil der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen erkennt diesen Status an - Serbien dagegen betrachtet den Kosovo als autonome Provinz des Staates.

Messi der beste Spieler der Welt? Scaloni: "Wissen wir schon lange"

In höchster Not war auf Lionel Messi Verlass. Als Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft in Katar das frühe Aus drohte, rettete der alternde Superstar den zweimaligen Weltmeister. "Ihr wisst, was passiert ist: Nummer zehn schießt das Tor", sagte Trainer Lionel Scaloni nach dem 2:0 (0:0) im zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko, "er macht das, was er am besten kann. Es war mitreißend."

Messis Weitschuss in der 64. Minute - mit dem Mute der Verzweiflung, weil gegen das mexikanische Abwehrbollwerk wenig gelang - gab der Albiceleste nach der 1:2-Blamage gegen Saudi-Arabien die Hoffnung auf die K.o.-Runde zurück. Dank des besten Spielers der Welt? "Nein", antwortete Scaloni, als er gefragt wurde, ob dies die Botschaft des Spiels war, "das wissen wir schon lange."

Messi stehe nicht alleine auf dem Feld, betonte der Coach. "Er hat Unterstützung von der Mannschaft", sagte Scaloni, seine Schützlinge spielten "nicht immer richtig. Aber es ist toll, dass sie alles auf dem Platz lassen für diese Farben, für dieses Trikot". Er habe "gute Spieler - darüber hinaus haben wir Leo". Wichtig sei vor allem eines: "Messi soll diese WM genießen." Es ist die letzte für den 35-Jährigen, der in seiner Karriere schon alles gewonnen hat - außer den Weltmeistertitel.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

11:00 Uhr: Gruppe G - Kamerun vs. Serbien - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

14:00 Uhr: Gruppe H - Südkorea vs. Ghana - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

17:00 Uhr: Gruppe G - Brasilien vs. Schweiz - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

20:00 Uhr: Gruppe H - Portugal vs. Uruguay - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

