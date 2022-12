München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen.

Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember). Mit vier Punkten schied die DFB-Auswahl aus.

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update 10. Dezember, 09:11 Uhr: Pele gratuliert Neymar zum Tor-Rekord +++

Brasiliens kranke Fußballlegende Pele hat Neymar per Instagram zur Einstellung seines eigenen Torrekords in der Selecao beglückwünscht, und dies an einem Tag, der "nicht der glücklichste für uns" ist. Beim WM-Viertelfinal-K.o. mit dem 2:4 im Elfmeterschießen (1:1 n.V.) gegen Kroatien traf Neymar zur 1:0-Führung in der Verlängerung, erzielte damit sein 77. Tor im Nationaltrikot und zog mit seinem Idol gleich.

"Mein Rekord wurde vor fast 50 Jahren aufgestellt, und niemand konnte sich ihm bis heute nähern. Du hast es geschafft, Junge!", schrieb Pele, der vor zehn Tagen laut ärztlichem Bulletin mit einer Atemwegsinfektion in ein Krankenhaus in Sao Paulo eingeliefert worden war. Der 82-Jährige ignoriert damit die Zählweise des heimischen CBF-Verbandes, der 95 Treffer für den dreimaligen Weltmeister auflistet, 18 davon in vom Weltverband FIFA nicht anerkannten Spielen.

Pele munterte Neymar, wie er selber beim FC Santos groß geworden, auf, von einem angedachten Rücktritt aus der Selecao abzusehen und nach weiteren Rekorden und dem erhofften sechsten WM-Titel bei der Endrunde in vier Jahren zu jagen. "Dein Vermächtnis ist noch lange nicht zu Ende. Inspirier uns weiter", gab der Jahrhundertfußballer dem 30-Jährigen mit auf den Weg.

+++ Update 10. Dezember, 08:17 Uhr: US-Journalist stirbt während Live-Übertragung +++

Der US-amerikanische Journalist Grant Wahl ist während der Berichterstattung über das Viertelfinale zwischen Argentinien und den Niederlanden im Lusail Iconic Stadium zusammengebrochen und verstarb tragischerweise wenig später in einem Krankenhaus in Katar.

Der 49-jährige Wahl ist jener Journalist, der zu Beginn der WM-Endrunde in Katar mit einem Regenbogen-Shirt versuchte, ins Stadion zu kommen und dabei abgewiesen wurde. Dies postete der einflussreiche US-Berichterstatter danach auch in den sozialen Netzwerken. Nicht zuletzt deshalb glaubt Wahls Bruder nun auch nicht an einen plötzlichen Tod.

Free to read: What happened when Qatar World Cup security detained me for 25 minutes for wearing a t-shirt supporting LGBTQ rights, forcibly took my phone and angrily demanded that I remove my t-shirt to enter the stadium. (I refused.) Story: https://t.co/JKpXXETDkH pic.twitter.com/HEjr0xzxU5 — Subscribe to GrantWahl.com (@GrantWahl) November 21, 2022

"Mein Name ist Eric Wahl. Ich lebe in Seattle, Washington. Ich bin Grant Wahls Bruder. Ich bin schwul", sagte Eric Grant in einem überaus emotionalen Video, welches er auf seinem Instagram-Account postete. "Ich bin der Grund, warum er das Regenbogentrikot zur Weltmeisterschaft getragen hat. Mein Bruder war gesund. Er sagte mir, er habe Morddrohungen erhalten. Ich glaube nicht, dass mein Bruder gerade gestorben ist. Ich glaube, er wurde getötet. Und ich bitte um jede Hilfe".

Zahlreiche Institutionen kondolierten mittlerweile der Familie nach dem plötzlichen und tragischen Tod von Wahl in Katar, unter anderem die FIFA und der US-amerikanische Fußball-Verband:

FIFA President expresses condolences to family and friends of Grant Wahl. pic.twitter.com/WoEN5hUMve — FIFA.com (@FIFAcom) December 10, 2022

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

+++ Update 10. Dezember, 07:55 Uhr: Brasilianer wünschen sich Guardiola als Nationaltrainer +++

Brasiliens Fußballfans wollen nach dem Viertelfinal-Aus in Katar den Traum von der Hexa, dem sechsten WM-Titel, am liebsten in die Hände des spanischen Supertrainers Pep Guardiola legen. Der Meistermacher von Englands Topklub Manchester City ist nur wenige Stunden nach dem erneuten WM-K.o. der Selecao beim 2:4 im Elfmeterschießen gegen Kroatien (1:1 n.V.) gleich in mehreren Umfragen Favorit auf die Nachfolge vom noch am Abend zurückgetretenen Tite.

Im Internetportal Globoesporte sprachen sie bis kurz vor Mitternacht über 32 Prozent für den ehemaligen Bayern-Coach und Titelsammler beim FC Barcelona aus. Auch bei UOL Esporte gehen fast ein Drittel der Stimmen auf den Spanier. Nummer eins in der Fangunst ist dort aber der Portugiese Abel Ferreira, der in diesem Jahr SE Palmeiras zur brasilianischen Meisterschaft und in den letzten Jahren zum Pokalsieg 2020 sowie den Copa-Libertadores-Triumphen 2020 und 2021 geführt hatte.

Heimische Kandidaten wie Dorival Junior, der jüngst mit CR Flamengo den Libertadores Cup gewann, sind nur unter ferner liefen zu finden. Eine Entscheidung über die Tite-Nachfolge ist aber nicht vor Januar vorgesehen.

Bei Ex-Bayern-Coach Guardiola hatte der CBF bereits einmal angefragt, war aber von einem angeblichen Jahressalär von 24 Millionen Euro abgeschreckt worden.

Für Amtsinhaber Tite endeten am Freitag mehr als sechs Jahre als Verantwortlicher auf der Selecao-Bank. In 81 Spielen unter der Regie des 61-Jährigen, der eine sechsmonatige Auszeit plant und dabei auf Angebot aus Europa hofft, gab es nur sechs Niederlagen, darunter aber die schmerzenden Pleiten im WM-Viertelfinale 2018 gegen Belgien und nun gegen Kroatien sowie im vergangenen Jahr im Finale bei der Copa America im heimischen Maracana gegen Argentinien.

+++ Update 10. Dezember, 07:45 Uhr: Van Gaal bestätigt Abschied von Oranje +++

Louis van Gaal hat seinen Abschied als niederländischer Bondscoach nach dem "unglaublich schmerzhaften" Viertelfinal-Aus bei der WM gegen Argentinien (3:4 i.E.) erwartungsgemäß bestätigt. "Ich werde als Nationaltrainer nicht weitermachen, das war mein letztes Spiel in meiner dritten Amtszeit", sagte der 71-Jährige, dessen Vertrag zum Jahresende ausläuft.

"Ich bin unglaublich stolz. Ich hatte eine fantastische, wunderbare Zeit", sagte van Gaal. Das Aus tue besonders weh, "weil ich alles mir Mögliche getan habe, um es zu verhindern" - unter anderem hielt van Gaal seine Spieler an, auch bei ihren Vereinen Elfmeterschießen zu üben.

"Das ist das zweite Mal, dass wir bei der WM gegen Argentinien im Elfmeterschießen scheitern, mit demselben Trainer", meinte der frühere Bayern-Coach mit Blick auf das Halbfinale 2014, "aber ich habe daraus gelernt und habe die Spieler gebeten, zu üben. Doch die Situation kann man einfach nicht simulieren."

Für die Elftal war es bereits die sechste Niederlage im Elferschießen bei einem großen Turnier (je drei EM/WM). Dem stehen nur zwei Siege (je einer) im auf Niederländisch "strafschoppenserie" genannten finalen Shootout gegenüber.

+++ Update 10. Dezember, 07:36 Uhr: Messi kritisiert Schiedsrichter nach Elfmeter-Krimi +++

Sehr verstimmt war Argentiniens Fußball-Superstar Lionel Messi über Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz (Spanien) beim 4:3-Sieg des zweimaligen Weltmeisters im Elfmeterschießen im WM-Viertelfinale gegen die Niederlande (2:2 n.V.).

"Ich war ziemlich verärgert", sagte Messi, "ich möchte nicht über den Schiri reden, weil man dann sofort bestraft wird, aber die Leute haben gesehen, was passiert ist." Der Weltverband FIFA müsse dies analysieren, "sie können nicht einen Referee in einem so wichtigen Spiel aufbieten, wenn er den Anforderungen nicht gerecht wird". Der Unparteiische hatte 16 Gelbe Karte und eine Gelb-Rote Karte beim Elfmeterschießen für den Niederländer Denzel Dumfries gezückt.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Neymar denkt nach WM-Aus auch an Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Neymar sitzt zusammengesackt im Mittelkreis und weint um die nächste verpasste WM-Chance mit Brasilien. Es könnte seine letzte gewesen sein. Einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft schloss er nach der Niederlage gegen Kroatien nicht aus.

"Es ist ein schlechter Moment, darüber zu sprechen, ich bin noch zu aufgewühlt", sagte der 30-Jährige nach dem 2:4 im Elfmeterschießen: "Jetzt davon zu sprechen, dass es mein Ende war, ist ein bisschen voreilig. Aber ich will auch nichts garantieren."

Der Frust war groß, denn schon wieder war der Weg zum ersehnten Titel zu steinig. Bissige, unnachgiebige Kroaten versperrten ihn dieses Mal, der Tanz der Selecao endete schon vor dem Halbfinale. Nun beginnt eine neue Ära - ohne Neymar?

Özil adelt Ex-Mitspieler Cristiano Ronaldo

Der frühere DFB-Nationalspieler Mesut Özil richtete via Twitter emotionale Worte an die Öffentlichkeit und adelte dabei seinen Ex-Real-Mitspieler Cristiano Ronaldo. Der Portugiese, der im WM-Achtelfinale zunächst nur auf der Bank saß, wurde teilweise heftig kritisiert. Diese Kritiker nahm sich Özil nun verbal vor.

"Ich verstehe wirklich nicht, woher diese ständige Negativität der Presse über Cristiano kommt. Die Medien versuchen nur, Klicks zu bekommen, und Experten, die keine Karriere mehr haben, wollen nur mit seinem großen Namen Aufmerksamkeit erregen und versuchen damit, ihn schlecht aussehen zu lassen", schrieb Özil auf Twitter. "Er wird bald 38 Jahre alt - was ist also die Überraschung, dass er keine 50 Saisontore mehr erzielt? Jeder Fußballfan da draußen dürfte froh sein, ihn 20 Jahre lang Weltklasse-Fußball spielen sehen zu können".

Und der 34-Jährige war mit seinem Plädoyer für CR7 noch nicht fertig. "Ich glaube nicht, dass irgendjemand aus der neuen Generation wieder mit seinen Zahlen mithalten kann. Er wird für immer in seiner eigenen Kategorie sein", ergänzte der gebürtige Gelsenkirchener und machte hinter diese Aussage ein Ziegen-Emoji.

Der aktuelle Spieler von Basaksehir sieht Cristiano Ronaldo damit also als "G.O.A.T." ("Greatest Of All Time"; dt. Größter aller Zeiten): "Jeder sollte einem der größten Athleten der Sportgeschichte mehr Respekt entgegenbringen..."

I really don't get where this constant negativity from the press about Cristiano comes from ... The Media is just trying to get clicks, and pundits who don't have a career anymore just want to get attention with his big name and try to make him look bad... — Mesut Özil (@M10) December 9, 2022

I don't think anyone from the new generation will be able to match his numbers again. He will forever be in his own category. 🐐



Everyone should show more respect to one of the greatest athletes in sports history... — Mesut Özil (@M10) December 9, 2022

Fans glauben, dass die FIFA ihre Rolle missbraucht

Die deutschen Fußball-Fans sehen großen Reformbedarf beim Weltverband FIFA und Ansatzpunkte für einen generellen Strukturwandel. 71,1 Prozent finden laut einer Studie der Voting-App "FanQ", dass die FIFA ihre Rolle als Monopolist im Weltfußball missbraucht.

51 Prozent wünschen sich andere Führungsstrukturen, damit die FIFA wieder glaubwürdiger wird. 34,5 Prozent stimmten der Aussage "voll" oder "eher" zu, dass es einen konkurrierenden Fußballverband zur FIFA geben sollte, während 43,7 Prozent dieser Aussage "überhaupt nicht" oder "eher nicht" zustimmten.

Auch beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) sehen die Anhänger Ansatzpunkte für innovatives Handeln. 56 Prozent glauben, dass der DFB seine Führungsstrukturen ändern muss, um sportlich wieder mehr Erfolg zu haben. 39 Prozent sind der Überzeugung, dass man durch eine solche Veränderung mehr Glaubwürdigkeit erlangen könnte.

Über 3500 Fans nahmen an der vierten FanQ-Studie teil. An deren Konzeption wirkten unter anderem auch Professor Harald Lange vom Institut für Sportwissenschaften der Universität Würzburg und Professor Axel Faix vom Institut für Wirtschaft der Fachhochschule Dortmund mit.

Englands White wohl wegen Streit mit Co-Trainer nicht mehr im WM-Kader

Um das WM-Aus von Englands Ben White gibt es nun Berichte der "Daily Mail", die nahelegen, dass der Verteidiger des FC Arsenal Ende November gar nicht aus persönlichen Gründen für die restliche Endrunde im Aufgebot der "Three Lions" fehlt.

Vielmehr soll es zwischen dem 25-Jährigen und Co-Trainer Steve Holland vor dem Vorrunden-Spiel gegen die USA (0:0) zu einem Streit gekommen sein. Der angebliche Vorwurf Hollands: White habe sich im Vorfeld viel zu wenig mit den eigenen Statistiken sowie dem Gegner USA beschäftigt. Zudem dürfte White auch Probleme gehabt haben, sich zwischenmenschlich ins Team der Engländer einzufügen, wie es im Bericht heißt.

Englische Medien spekulieren außerdem darüber, dass White mit seiner bisherigen Reservisten-Rolle in Englands Nationalmannschaft nicht zurechtkam. Für den FC Arsenal stand White vor der WM in allen 14 Premier-League-Partien in der Startelf.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

16:00 Uhr: Marokko vs. Portugal - im Liveticker und live im ZDF

20:00 Uhr: England vs. Frankreich - im Liveticker und live im ZDF

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.