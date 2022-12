München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen.

Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember). Mit vier Punkten schied die DFB-Auswahl aus.

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update 13. Dezember, 11:36 Uhr: Mourinho als neuer Portugal-Coach im Gespräch +++

Während Portugals Nationaltrainer Fernando Santos nach dem WM-Aus möglicherweise vor dem Ende seiner Ära stehen könnte, soll der Fußballverband bereits Ausschau nach möglichen Nachfolgern halten.

Laut "Corriere dello Sport" sollen die Verbandsbosse Jose Mourinho als neuen Nationaltrainer ins Auge gefasst haben. Demnach würde man dem Coach, in der Branche auch als "The Special One" bekannt, entgegenkommen. Er könnte dem Bericht nach seinen Job bei der AS Rom weiterhin ausführen und parallel dazu Portugals Nationalmannschaft betreuen.

Dem Bericht nach soll eine Doppelrolle für Mourinho aber wohl nur schwer vorstellbar sein. Daher dürfte Portugals Verband auch andere Ideen zur möglichen Santos-Nachfolge verfolgen. Ein weiterer Kandidat sei demnach U21-Nationaltrainer Rui Jorge.

+++ Update 13. Dezember, 10:29 Uhr: Marokko hofft auf Finaleinzug - "Wollen die Geschichtsbücher umschreiben"+++

Die WM-Sensation Marokko plant in Katar den nächsten großen Coup und will auch Titelverteidiger Frankreich stürzen. "Wir sind fest entschlossen, die Geschichtsbücher umzuschreiben. Wir wollen für Afrika gewinnen, für all jene, die immer davon geträumt haben", sagte Nationaltrainer Walid Regragui vor der Partie am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ).

Er sei "ein bisschen verrückt, ein Träumer", gab der 47-Jährige zu, "aber ein bisschen Verrücktheit ist nicht schlecht".

Der Einzug ins Halbfinale als erstes Team vom afrikanischen Kontinent ist Regragui nicht genug. "Viele sehen das als Erfolg, aber da bin ich nicht einverstanden", sagte er: "Warum sollen wir nicht auch das Finale erreichen? Wir wollen nicht weitere 40 Jahre warten auf die nächste Chance."

Ein Schlüsselduell könnte das Aufeinandertreffen von Achraf Hakimi und Frankreichs Superstar Kylian Mbappe werden. "Hakimi kennt Mbappe besser als ich, er trainiert jeden Tag mit ihm", sagte Regragui mit Blick auf die beiden Profis von Paris St. Germain: "Achraf ist einer der Besten auf seiner Position. Ich habe keinen Zweifel, dass er in seiner besten Form auflaufen wird."

+++ Update 13. Dezember, 09:27 Uhr: Bayern und Inter setzen Final-Serie fort - besteht seit 1982 +++

Der FC Bayern München und Inter Mailand werden auch bei der WM-Endrunde 2022 in Katar wieder mindestens einen Spieler im Endspiel haben.

Damit setzt sich eine sehr lange Serie fort, die seit 1982 besteht. Bayern-Spieler sind in Katar bei drei von vier Halbfinalisten vertreten: Dayot Upamecano, Kingsley Coman und Benjamin Pavard bei Frankreich, Nouassir Mazraoui bei Marokko und Josip Stanisic bei Kroatien. Nur bei Argentinien steht kein aktueller Bayern-Spieler im Kader.

Mit Marcelo Brozovic (Kroatien) und Lautaro Martinez (Argentinien) treffen im Halbfinale zwei Inter-Profis aufeinander, wodurch eben einer definitiv mit seiner Nationalmannschaft das Endspiel in Katar erreichen wird.

+++ Update 13. Dezember, 08:24 Uhr: WM-Rekorde - Matthäus und Neuer vor Ablösung +++

Lothar Matthäus und Manuel Neuer stehen vor dem Verlust ihrer WM-Rekorde. Der sechsmalige Weltfußballer Lionel Messi bestreitet am Dienstagabend (20.00 Uhr MEZ) im Halbfinale gegen Kroatien sein 25. WM-Spiel und zieht mit dem deutschen Rekordnationalspieler Matthäus gleich. Nach dem Finale oder dem Spiel um Platz drei wäre Messi der alleinige WM-Rekordspieler.

"Ich gönne es ihm", sagte Matthäus der "Bild". Messi sei "ein großer Sportler mit einer außergewöhnlichen Karriere. Der kompletteste Fußballer unserer Zeit". Wie Messi bestritt der 61-Jährige sein 25. WM-Spiel gegen Kroatien. Im WM-Viertelfinale 1998 verlor die DFB-Auswahl unter Bundestrainer Berti Vogts in Lyon 0:3.

Der Franzose Hugo Lloris zieht mit seinem 19. WM-Spiel am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) im Halbfinale gegen Marokko mit Neuer gleich. Wenn Lloris im Endspiel oder kleinen Finale zum Einsatz kommt, wäre er alleine die Nummer eins.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Reyna erklärt sich auf Instagram und zeigt sich "enttäuscht" von Berichten

Nach den Berichten, er habe wegen seines Verhaltens während der WM vor dem Rauswurf aus dem US-Team gestanden, meldet sich Giovanni Reyna via Instagram zu Wort. Zunächst erklärt der Profi von Borussia Dortmund, dass er sich eigentlich nicht zu den Vorkommnissen habe äußern wollen, weil diese seiner Meinung nach intern geregelt werden sollten.

Weiter heißt es: "Es wurden Statements über meine Professionalität und meinen Charakter gemacht. Deshalb fühle ich mich verpflichtet, eine kurze Erklärung abzugeben."

Nationaltrainer Gregg Berhalter habe ihm kurz vor der WM mitgeteilt, dass ihm nur eine sehr kleine Rolle in der Mannschaft zugedacht sei, weshalb er "am Boden zerstört gewesen" sei. Denn: "Ich spiele mit Stolz und Leidenschaft. Fußball ist mein Leben und ich bin von meinen Fähigkeiten überzeugt."

Reyna habe "voll und ganz damit gerechnet", dem Team dabei helfen zu können, bei dem Turnier ein Statement zu setzen. Er sei "ein emotionaler Mensch" und müsse gestehen, "dass ich mich ein paar Tage lang von meinen Gefühlen leiten ließ, was Einfluss auf mein Training und mein Verhalten hatte".

Dann jedoch habe er sich bei seinen Teamkollegen und Berhalter entschuldigt und ihm sei vergeben worden. "Ich habe danach meine Enttäuschung abgeschüttelt und auf dem Rasen alles gegeben, was ich habe", ergänzt Reyna.

Der 20-Jährige geht anschließend in die Offensive: "Ich bin enttäuscht dass über diese Angelegenheit weiter berichtet wird (ebenso wie über einige deutlich fiktionalisierte Versionen der Geschehnisse) und sehr überrascht, dass jemand aus dem Stab des Teams dazu beigetragen hat."

Berhalter habe dem Team immer eingeimpft, Probleme innerhalb der Mannschaft auch intern zu behandeln, um sich auf die Weiterentwicklung und die Einheit des Teams konzentrieren zu können.

Zum Abschluss betont Reyna seine Liebe zur Nationalmannschaft und zu seinem Land. Es gehe jetzt auch darum, sich darauf zu "konzentrieren, was im besten Sinne der Männer-Nationalmannschaft ist, damit wir bei der WM 2026 große Erfolge feiern können".

Brasilien - wird Carlo Ancelotti der neue Nationaltrainer?

Nach dem Rücktritt von Nationaltrainer Tite infolge des WM-Ausscheidens gegen Kroatien sucht Rekord-Weltmeister Brasilien nach wie vor nach einem neuen Coach.

Laut dem Portal "UOL Esporte" soll der brasilianische Fußballverband mit Carlo Ancelotti bereits vor der WM in einen Topkandidaten für die Tite-Nachfolge ausgemacht haben. Demnach habe man den aktuellen Trainer von Real Madrid schon im Oktober erstmals kontaktiert.

Zwar hat Ancelotti bei den Madrilenen noch einen Vertrag bis 2024 und zudem angekündigt, nach der Station in Madrid seine Laufbahn möglicherweise beenden zu wollen. Allerdings soll der 63-jährige Italiener dem Bericht nach nun doch bereit sein, die brasilianische Nationalmannschaft ab dem Sommer 2023 zu übernehmen.

Kroatien verzichtet auf Manndeckung für Messi

Kroatien wird im WM-Halbfinale gegen Argentinien auf eine Manndeckung von Superstar Lionel Messi verzichten. Das kündigte Trainer Zlatko Dalic vor der Begegnung im Lusail Stadion am Dienstag (20.00 Uhr MEZ) an.

"Aber wir müssen die Wege des Balls zu ihm zumachen", sagte Dalic. Messi laufe nicht viel, er warte: "Aber wenn er den Ball bekommt, hat er volle Kraft und Energie. Wir dürfen ihm nicht viel Raum geben."

Als Vorbild dient dem Vize-Weltmeister das Viertelfinale gegen Brasilien und Topstar Neymar (1:1 n.V., 4:2 i.E.). "Wenn wir so verteidigen wie gegen Brasilien, dann wird Messi nicht die Räume bekommen, die er braucht", sagte Dalic, der bei den Argentiniern Schwächen ausgemacht hat. "Gegen die Niederlande haben sie 2:0 geführt und ließen den Gegner zurückkommen. Das zeigt, dass sie verwundbar sind."

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

20:00 Uhr: Kroatien vs. Argentinien - im Liveticker und live in der ARD und bei Magenta TV

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

