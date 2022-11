München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 24. November 2022, 13:59 Uhr: England-Kapitän Kane bereit für Duell gegen die USA +++

Kapitän Harry Kane ist im zweiten WM-Vorrundenspiel der Engländer gegen die USA am Freitag (20.00 Uhr MEZ) dabei. Dies bestätigte Teammanager Gareth Southgate am Donnerstag. Der WM-Torschützenkönig von 2018 hatte sich im englischen Auftaktspiel gegen Iran (6:2) eine Knöchelblessur zugezogen.

"Harry geht es gut. Er hat etwas getrennt von der Gruppe gearbeitet, aber alles gut für Freitagabend", sagte Southgate. Eine Untersuchung am Mittwoch habe sichergestellt, dass alles in Ordnung ist.

Mit einem Sieg am Freitag können die Three Lions vorzeitig das Achtelfinal-Ticket lösen. Kane, der anfällig für Knöchelverletzungen ist, war gegen den Iran nach einer Grätsche gegen ihn in der zweiten Halbzeit ausgewechselt worden. Er hatte am Dienstag aber eine leichte Trainingseinheit absolviert.

+++ Update, 24. November 2022, 12:30 Uhr: WM-Gegner schalten Fernseher in Bars ab +++

In Bars der französischen Hauptstadt Paris greift laut "Le Parisien" eine Gruppe von WM-Gegnern zu einem kuriosen Mittel, um ein Zeichen zu setzen. Mithilfe manipuliertern Fernbedienungen schaltet die Gruppe in Bars zum Unmut der Gäste die Fernseher während der Liveübertragungen von WM-Spielen aus.

"Die Idee ist nicht, politische Entscheidungen auf dem Rücken der Fans auszutragen oder sie zu ärgern", sagte Dan Geiselhart, Initiator dieser Störaktion bei WM-Übertragungen aus Katar, "vielmehr geht es darum, ein Zeichen zu setzen und zu sagen, dass man den Fußball lieben kann, aber auch sagen kann, dass bei dieser Weltmeisterschaft einige Dinge nicht in Ordnung sind".

Ein Journalist von "Le Parisien" hat eine dieser Störaktionen eines Aktivisten mit versteckter Kamera begleitet.

+++ Update, 24. November 2022, 11:24 Uhr: Mane im täglichen Kontakt mit Senegal-Stars +++

Sadio Mane fehlt dem Senegal bei der WM verletzt, allgegenwärtig ist er im Teamquartier des Afrikameisters dennoch. "Es ist, als wäre Sadio bei uns. Ich spreche jeden Tag mit ihm", berichtete Kapitän Kalidou Koulibaly vom FC Chelsea am Donnerstag in Doha.

Der Star von Bayern München, der wegen einer Verletzung am Wadenbeinköpfchen seinen WM-Einsatz absagen musste, halte die Mentalität vor dem zweiten Gruppenspiel gegen Katar am Freitag (14.00 Uhr MEZ) aus der Ferne "hoch, er ist ein wichtiger Spieler. Das ist ein guter Spirit", sagte Koulibaly.

Der Senegal hatte ohne Mane das erste Spiel in der Gruppe A gegen die Niederlande verloren (0:2). "Wir haben aus dieser Niederlage viel gelernt", sagte Nationaltrainer Aliou Cisse, der vor dem Duell mit dem Gastgeber im Al-Thumama-Stadion keine "revolutionären Änderungen" in seiner Startformation ankündigte.

So scheint der Leipziger Bundesliga-Profi Abdou Diallo rechtzeitig wieder fit zu werden. "Abdou hat gestern mit uns trainiert", berichtete Cisse. Auch Cheikhou Kouyate, der wie Diallo im Niederlande-Spiel angeschlagen ausgewechselt worden war, befinde sich auf dem Weg der Besserung.

+++ Update, 24. November 2022, 10:32 Uhr: Norwegen verweigert FIFA-Boss Infantino die Gefolgschaft +++

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat auch der norwegische Verband mit FIFA-Kritikerin Lise Klaveness an der Spitze dem Weltverbands-Präsidenten Gianni Infantino die Gefolgschaft auf dem Weg zu seiner Wiederwahl verweigert. "Wir beim NFF vertrauen nicht darauf, dass Infantino der richtige Anführer ist, der uns weiterbringt", sagte Klaveness dem norwegischen Rundfunk NRK.

Klaveness bedauert, dass es aus Europa keinen Gegenkandidaten für die Wahl im März des kommenden Jahres gibt. Der NFF habe "viele Versuche" unternommen, jemanden zur Kandidatur zu bewegen - doch alle hätten abgelehnt. Sie selbst wollte nicht kandidieren.

Die Frist für eine Kandidatur ist bereits abgelaufen. Da sich der umstrittene Infantino auf eine große Unterstützung aus aller Welt verlassen kann, gilt seine Wiederwahl als sicher.

+++ Update, 24. November 2022, 08:00 Uhr: Kurioser Alkohol-Schmuggel-Versuch in Katar +++

Ein mexikanischer Fan hat offenbar einen kuriosen Versuch unternommen, das in den WM-Stadien herrschende Alkohol-Verbot zu umgehen.

Wie Videos in den sozialen Medien zeigen, hat der Fan wohl ein Fernglas so präpariert, dass er dort Alkohol ins Stadion schmuggeln kann. Doch der Anhänger von "El Tri" wurde bei seinem Versuch des Alkohol-Schmuggels von Sicherheitsleuten vor dem Stadion auf frischer Tat ertappt.

A Mexico fan tried to sneak in alcohol in binocularspic.twitter.com/uwr28DuRM5 — FIFA World Cup 2022 (@2022_QatarWC) November 24, 2022

+++ Update, 24. November 2022, 07:45 Uhr: Dänemark muss ohne Delaney planen +++

Dänemarks Nationalmannschaft muss für den Rest der Weltmeisterschaft in Katar auf den ehemaligen Bundesliga-Profi Thomas Delaney verzichten. Der Mittelfeldspieler vom FC Sevilla erlitt im ersten Spiel seines Teams gegen Tunesien (0:0) am Dienstag eine Knieverletzung und wird nicht mehr zur Verfügung stehen, das teilte der dänische Verband am Mittwochabend mit.

"Wir werden ihn auf und neben dem Platz vermissen", sagte Trainer Kasper Hjulmand über den früheren Profi von Werder Bremen und Borussia Dortmund: "Aber die anderen sind bereit, wir haben eine starke Mannschaft für die kommenden Spiele." In Gruppe D trifft Dänemark noch auf Frankreich und Australien.

+++ Update, 23. November 2022, 22:15 Uhr: Japan-Fans räumen Stadion nach Deutschland-Spiel auf +++

Japanische Fans haben sich bei der WM in Katar einmal mehr von ihrer besten Seite gezeigt. Nach dem Sieg gegen Deutschland räumten sie das Khalifa International Stadium in ar-Rayyan auf.

Schon nach dem WM-Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador waren Videos in den sozialen Netzwerken aufgetaucht, die zeigen, wie japanische Zuschauer den Müll im Stadion entsorgen.

Die Japaner sammelten in leeren Tüten Flaschen und Papiermüll von den Rängen ein. "Wir lassen keinen Müll zurück", so die Japaner in einem den Videos.

Für ihr Engagement wurde ihnen von den einheimischen Kataris viel Liebe und Respekt entgegengebracht, einige Zuschauer umarmten die hilfsbereiten Japaner für ihre Dienste.

Bereits bei der WM 2018 in Russland hatten die japanischen Fans mit Aufräum-Aktionen Sympathiepunkte gesammelt.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Kieferbruch bei Saudi-Arabiens Al Shahrani

Der saudi-arabische Nationalspieler Yasser Al Shahrani, der beim historischen 2:1-Auftaktsieg gegen Argentinien böse mit seinem eigenen Keeper kollidierte, fällt wegen eines Kieferbruches aus.

Der 30 Jahre alte Profi von Al Hilal Riad muss sich nach Medienberichten daher bald einer Operation unterziehen. Auf Twitter tauchten CT-Bilder auf, die den gebrochenen Kiefer von Al Shahrani zeigen.

Öffentliche Drohungen an Irans Nationalspieler

Die iranische Nationalspieler müssen nach ihrem Hymnen-Protest beim WM-Eröffnungsspiel gegen England möglicherweise mit Repressalien in ihrer Heimat rechnen. Aus der Hauptstadt Teheran gibt es nämlich nun öffentliche Drohungen in Richtung der WM-Spieler des Irans, weil sie sich aus Protest geweigert hatten, vor der Partie gegen die "Three Lions" die Nationalhymne zu singen.

Medhi Chamran, Vorsitzender Stadtrats in der iranischen Hauptstadt Teheran, warnte die Fußballer, dass das Land "niemals zulassen wird, dass jemand unsere Hymne beleidigt". Dies berichtet die englische Zeitung "The Guardian". Im Iran begann einige Wochen vor Beginn der WM eine massive Protestbewegung in der Bevölkerung gegen das Regime. Auslöser war der Tod der 22 Jahre jungen Mahsa Amini, die im Polizeigewahrsam starb.

Auch frühere Bundesliga-Stars wie Ali Daei oder Ali Karimi stellten sich öffentlich bzw. via sozialen Medien auf die Seite der Demonstranten.

Dänemark erwägt FIFA-Austritt

Der dänische Fußballverband erwägt infolge des Verbots der "One Love"-Kapitänsbinde durch die FIFA bei der WM-Endrunde in Katar einen Austritt aus dem Weltfußball-Verband. Nicht erst die "One Love"-Debatte in Katar soll aber die Dänen bei ihren Überlegungen eines möglichen FIFA-Austritts auf den Plan gerufen haben.

"Es ist keine Entscheidung, die jetzt getroffen wurde. Darüber sind wir uns schon lange im Klaren. Wir diskutieren seit August in der nordischen Region darüber", sagte Peter Möller, Sportdirektor beim dänischen Fußballverband zu "The Athletic" und hofft dabei wohl, dass dem dänischen Beispiel andere Topnationen Europas folgen könnten.

Bei einer Pressekonferenz erklärte Möller zudem, wie sehr die Offiziellen der FIFA Druck auf die WM-Teilnehmer ausübten, die die "One Love"-Kapitänsbinde tragen wollten, was aber letztlich durch ein Verbot des Weltverbandes verhindert wurde. "Am 21. November bat die FIFA um ein dringendes Treffen, um die Angelegenheit zu besprechen", schilderte Möller, "die FIFA kam ins englische Team-Hotel und machte hier deutlich, dass es sportliche Sanktionen geben würde, wenn jemand die Binde trägt. Und sie sagten, dass es mindestens eine Gelbe Karte gäbe".

Dieses Vorgehen sei laut Möller "inakzeptabel. Wir distanzieren uns entschieden von den Methoden der FIFA". Diese Distanzierung könnte nun möglicherweise sogar bis zu einem Austritt Dänemarks aus der FIFA führen. Zudem werde auch der bisherige FIFA-Präsident Gianni Infantino nicht mehr von Dänemarks Verband unterstützt. Vielmehr hoffe man im dänischen Lager, bis zur FIFA-Präsidentschaftswahl im März 2023, bei der Infantino bislang ohne Gegenkandidat war, doch noch einen solchen aufstellen zu können.

Allerdings ist fraglich, ob das überhaupt noch möglich ist, die Bewerbungsfrist für weitere Präsidentschaftskandidaten soll nach FIFA-Angaben bereits abgelaufen sein.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

11:00 Uhr: Gruppe G - Schweiz vs. Kamerun - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

14:00 Uhr: Gruppe H - Uruguay vs. Südkorea - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

17:00 Uhr: Gruppe H - Portugal vs. Ghana - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

20:00 Uhr: Gruppe G - Brasilien vs. Serbien - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

