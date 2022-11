München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 22. November 2022, 10:23 Uhr: Schummelei bei den Zuschauerzahlen? Böser Verdacht gegen Katar +++

Schon nach den ersten paar Spielen bei der WM-Endrunde in Katar gibt es einen kuriosen Verdacht. Schummelt der Veranstalter bewusst bei den Zuschauerzahlen? Demnach gab der Veranstalter etwa beim Eröffnungsspiel von Gastgeber Katar gegen Ecuador offiziell die Zahl von 67.372 Fans im Stadion an. Kurios dabei: Die Arena hat offiziell nur eine Kapazität von 60.000 Fans.

Und dies war kein Einzelfall bei den offiziellen Zuschauer-Angaben Katars während der WM-Endrunde. Auch bei der Partie zwischen dem Senegal und den Niederlanden sollen 41.721 Fans im Stadion gewesen sein - die offizielle Kapazität beträgt aber eigentlich nur 40.000 Zuschauer. Dieses Schema zog sich bislang konsequent durch alle WM-Spiele, wie einige Tweets belegen.

The official attendances of each game at the World Cup so far.



Qatar vs Ecuador - 67,372 (Stadium capacity = 60,000)

England vs Iran - 45,334 (Stadium capacity = 40,000)

Senegal vs Netherlands - 41,721 (Stadium capacity = 40,000)

USA vs Wales - 43,418 (Stadium capacity = 40,000) pic.twitter.com/mbfMDwt38q — SPORTbible (@sportbible) November 21, 2022

The attendance for Senegal vs. Netherlands was announced as 41,721.



The official capacity of the Al Thumama Stadium stadium in Qatar is 40,000.



Here are some photos of the stands...#QatarWorldCup2022 pic.twitter.com/09jdf9TNTf — Eurosport (@eurosport) November 21, 2022

+++ Update, 22. November 2022, 09:51 Uhr: Lange Nachspielzeit - was sind die neuen Regularien der FIFA? +++

Die ersten Spiele bei der WM 2022 in Katar hatten alle eines gemeinsam: Extrem lange Nachspielzeiten. Dies liegt an neuen Anweisungen der FIFA an die Schiedsrichter, die bei der Endrunde im Einsatz sind.

FIFA-Schiedsrichter-Boss Pierluigi Collina wies schon vor Turnierstart darauf hin, dass der Fußballweltverband bei der Endrunde in Katar sehr genau auf die effektive Spielzeit achten werde. "Wir werden die Nachspielzeit sehr sorgfältig kalkulieren und versuchen, die Zeit auszugleichen, die durch Zwischenfälle verloren geht", sagte der frühere Welt-Schiedsrichter Collina.

"Wir wollen nicht, dass es in einer Halbzeit nur 42 oder 43 Minuten aktives Spiel gibt, das ist nicht akzeptabel", stellte der Italiener klar. So gab es etwa bei der Partie zwischen England und dem Iran insgesamt 24 Minuten Nachspielzeit. In der ersten Halbzeit waren es 14 Minuten, weil Irans Keeper Alireza Beiranvand wegen einer schweren Verletzung lange behandelt wurde, bevor er schlussendlich doch ausgewechselt werden musste.

Laut dem Daten-Dienstleister "Opta" waren neben der Partie zwischen den "Three Lions" gegen den Iran auch noch die Spiele der USA gegen Wales und des Senegal gegen die Niederlande diejenigen, mit den längsten Nachspielzeiten in der bisherigen WM-Historie.

+++ Update, 22. November 2022, 08:57 Uhr: Wohl Nasenbeinbruch und Gehirnerschütterung bei Irans Keeper

Der iranische Torhüter Alireza Beiranvand, der sich im ersten WM-Spiel gegen England schwer verletzte und schon nach 20 Minuten ausgewechselt werden musste, wird möglicherweise länger ausfallen.

Der 30-Jährige von Persepolis Teheran zog sich laut "RMC Sport" einen Nasenbeinbruch sowie eine Gehirnerschütterung zu. Wegen der langen Behandlungspause bei Beiranvand wurden gab es in der ersten Halbzeit der Partie zwischen England und dem Iran 14 Minuten an Nachspielzeit.

+++ Update, 22. November 2022, 08:44 Uhr: Urs Meier kritisiert WM-Schiedsrichterinnen +++

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Urs Meier kritisiert in seinem Podcast die Nominierungen von Schiedsrichterinnen aus Frankreich, Japan und Ruanda für die WM-Endrunde in Katar. Dabei bezog er sich direkt auf die Nominierung der französischen Unparteiischen Stephanie Frappart, hält diese für zu schwach.

"Ich weiss ganz genau: Ich habe in Europa 30 Schiedsrichter, die viel stärker sind als Frappart: Ja, da nehme ich doch nicht die Nummer 31 oder 32 mit, wenn ich nur zwölf europäische Schiedsrichter nominieren darf", argumentierte der 63-jährige Schweizer.

Meier geht auch nicht davon aus, dass die Schiedsrichterinnen in Katar in den entscheidenden Begegnungen zum Einsatz kommen. "Er wird sicher keine Schiedsrichterin für die ganz wichtigen Spiele aufbieten, da bin ich 200 Prozent sicher", sagte Meier in Richtung von FIFA-Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina, der für die Einteilung der Unparteiischen bei der WM verantwortlich ist.

+++ Update, 22. November 2022, 08:26 Uhr: Bale verspricht: "Werden weiter Charakter zeigen"+++

Gareth Bale war mächtig stolz. Auf seine unverwüstlichen Drachen. Auf den ersten walisischen Punkt nach 64 Jahren WM-Pause. Und ein bisschen auch auf sich selbst. "Für mich persönlich war es toll, das Tor zu schießen. Aber viel wichtiger ist der Punktgewinn", sagte Bale nach dem hart erkämpften 1:1 (0:1) zum WM-Auftakt gegen die USA mit glänzenden Augen.

Nach dem Rückstand von Timothy Weah (36.) war es einmal mehr Bale, der seinem Team einen Punkt rettete. Ein Punkt, der im Kampf um die K.o.-Runde noch Gold wert sein könnte. Der verwandelte Elfmeter (82.), sein 41. Länderspieltreffer und das erste walisische WM-Tor seit 1958, sorgt dafür, dass Wales vor den weiteren Spielen gegen Iran (25.11.) und England (29.11.) überhaupt noch vom Achtelfinale träumen darf.

"Wir werden auch in den kommenden Spielen Charakter zeigen", versprach Bale, bevor er sich von Krämpfen geplagt weit nach Mitternacht in den Teambus schleppte: "Eine Sache, die ich über dieses Team weiß, ist, dass es niemals aufgibt."

+++ Update, 22. November 2022, 07:55 Uhr: Grealish löst Jubel-Versprechen für jungen Fan ein +++

Der englische Nationalspieler Jack Grealish hat nach seinem ersten WM-Tor für England gegen den Iran (6:2) sein Versprechen gegenüber einem jungen Fan eingelöst. Nach seinem Treffer zum 6:1 streckte der Mittelfeldspieler von Manchester City die Arme zur Seite und rollte sie in Wellen - so, wie er es dem elf Jahre alten Finlay versprochen hatte, der an Zerebralparese leidet, einer Störung des Nerven- und Muskelsystems.

"Ich bin mir sicher, dass ihm das die Welt bedeutet, vor allem, dass ich es bei einer Weltmeisterschaft mache", sagte Grealish, dessen Schwester Holly an derselben Krankheit leidet: "Also Finlay, das ist für dich."

Die beiden hatten sich kennengelernt, nachdem Finlay einen Brief an Grealish geschrieben hatte. "Ich wünschte, es gäbe mehr Menschen auf der Welt wie Sie, die Menschen mit Behinderungen genauso behandeln wie alle anderen auch", meinte der Fan des City-Profis dort.

Grealish schrieb einen Brief zurück und besuchte Finlay anschließend im Rahmen des Wohltätigkeitsprogramms der Skyblues. Dort gab er das Jubel-Versprechen, das er gleich im ersten WM-Spiel einlösen konnte.

+++ Update, 22. November 2022, 07:51 Uhr: Romarios Rat an Neymar: "Sei du selber" +++

Kurz vor dem ersten Auftritt bei seiner dritten Fußball-WM hat Brasiliens Hoffnungsträger Neymar moralische Unterstützung von einem Gleichgesinnten bekommen. Selecao-Idol Romario riet dem 30-Jährigen angesichts mal wieder aufkommender Kritik sowie überbordender Verantwortung für den sechs Stern des Rekord-Weltmeisters einfach: "Sei du selber."

Der gerade für den brasilianischen Senat wiedergewählte Politiker zog in einem von der Internet-Plattform "The Players' Tribune" veröffentlichten Motivationsschreiben Vergleiche mit der Zeit, als er als Retter der Nation zur WM in die USA fuhr.

"Noch 1993 gab es viele Leute, die sauschlecht über mich geredet haben?, erinnert sich der 56-Jährige und scherzte: ?Wer ein gutes Bild abgeben muss, ist ein Fernseher. Gib also nichts auf das, was die anderen sagen."

Dann gab Romario doch noch einen anderen Rat als stures Ignorieren. Bewunderung? "Du weißt, wo wir die erobern, auf dem Platz", stellte der Weltmeister von 1994, der damals fünf Tore in der Endrunde erzielte, klar. Romario habe die "Copa 94" alleine gewonnen, hieß es damals. "Es ist unmöglich, egal was, alleine zu gewinnen", appellierte das stets als Querulant verschriene Fußballgenie.

"Jetzt bist du an der Reihe, Partner. Ich vertraue dir. Besser noch, Brasilien vertraut dir. Niemand verdient den Hexa-Titel mehr als du", schloss Romario sein Schreiben ab. Am Donnerstag kann Neymar beim Gruppenauftakt der Brasilianer gegen Serbien (20 Uhr MEZ) den Worten Taten folgen lassen.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

FIFA hat offenbar Einwände gegen belgisches Trikot

Die FIFA hat sich offenbar das Auswärtstrikot und das Aufwärm-Shirt der Belgier zur Brust genommen. Das berichtet die Zeitung "Nieuwsblad". Demnach muss der Schriftzug "Love" auf der Krageninnenseite des Trikots überdeckt werden.

In dem Blatt wird Peter Bossaert, Geschäftsführer des belgischen Fußballverbands, so zitiert: "Das Wort Love muss verschwinden. Es ist traurig, aber die FIFA lässt uns keine Wahl. Die übrige Ausstattung bleibt unverändert." Das Wort wäre zwar ohnehin gar nicht zu sehen gewesen, wurde nun aber hinter Aufklebern versteckt.

Immerhin: Die im Trikot integrierten Regenbogenfarben sind der FIFA offenbar kein Dorn im Auge. Im weitestgehend weißen Oberteil ist das Verbandsemblem ebenso bunt wie das Logo des Ausrüsters und jeweils ein senkrechter Streifen an den Seiten.

Dem Bericht zufolge ist der auffällige Grafikdruck vom weltberühmten Tomorrowland-Feuerwerk inspiriert, es symbolisiert die gemeinsamen Werte von Vielfalt, Gleichheit und Inklusivität. Bei Tomorrowland handelt es sich um ein Musikfestival im belgischen Boom.

Ob die "Roten Teufel" das aufsehenerregende Trikot überhaupt tragen werden, hängt aber zunächst vom sportlichen Abschneiden ab. Denn in der Gruppenphase laufen Eden Hazard & Co. in den Spielen gegen Kanada, Kroatien und Marokko jeweils im roten Heimdress auf.

Verboten wurde laut "Nieuwsblad" auch das bunte Aufwärm-Shirt der Belgier. Der Grund sei jedoch nicht bekannt.

Iranische Spieler schweigen bei Nationalhymne

Die Nationalspieler des Irans haben vor ihrem WM-Auftaktspiel gegen England bei der eigenen Nationalhymne komplett geschwiegen. Damit sendete die Mannschaft angesichts von fast 400 Toten ein Zeichen der Solidarität an die Regime-Kritiker in der Heimat, auf der Tribüne hatten Frauen Tränen in den Augen. Bereits beim WM-Test gegen Nicaragua Anfang November hatten mit Vahid Amiri und Mehdi Torabi nur zwei Spieler mitgesungen, der Rest schwieg.

Offen kritische Spiler wie Leverkusens Sardar Azmoun oder Saman Ghoddos vom FC Brentford gehören zum Kader von Trainer Carlos Queiroz - was viele Beobachter durchaus überraschte. Vor der Abreise hatte aber dann ein Gruppenfoto der Mannschaft mit Präsident Ebrahim Raisi für große Aufregung geesorgt. Auch die iranischen Basketballer, Wasserballer und Sitzvolleyballer hatten zuletzt aus Solidarität mit den Protestierenden das Mitsingen bei der Hymne verweigert.

Auch die Engländer sendeten vor dem Auftaktspiel eine klare Botschaft und setzten mit ihrem mittlerweile bereits obligatorischen Kniefall ein Zeichen gegen Rassismus.

Mane meldet sich nach WM-Aus

Der senegalesische Superstar Sadio Mane meldete sich nach seinem verletzungsbedingten WM-Aus via Instagram. "Viele von euch haben mir nach meiner Verletzung ihre Unterstützung zugesagt. Gott sei dank ist meine Operation, der ich mich zur Wochenmitte unterziehen musste, gut verlaufen. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, meine Dankbarkeit auszudrücken", schrieb der Bayern-Profi.

"Ich bin mir sicher, dass die Löwen über sich hinauswachsen und jedes Spiel wie ein echtes Endspiel angehen werden", erklärte der Offensivspieler mit Blick auf seine senegalesischen Landsleute, die nun ohne ihn bei der WM-Endrunde in Katar antreten müssen.

Mane zog sich bei den Bayern kurz vor der WM ein Verletzung am Wadenbeinköpfchen zu und droht nun mehrere Monate auszufallen.

WM 2022: Übertragungen - welche Spiele sind heute live?

22. November:

11:00 Uhr: Gruppe C - Argentinien vs. Saudi-Arabien - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

14:00 Uhr: Gruppe D - Dänemark vs. Tunesien - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

17:00 Uhr: Gruppe C - Mexiko vs. Polen - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

20:00 Uhr: Gruppe D - Frankreich vs. Australien - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.