München - Was für ein irrer Showdown bei der WM in Katar. Argentinien ist zum dritten Mal Weltmeister, Lionel Messi hat seine große Karriere vollendet.

Gleichzeitig sind die Franzosen nach einem hochklassigen Endspiel und einem 2:4 im Elfmeterschießen am Boden zerstört.

Trauer und Freude, Glück und Tränen: Wir haben Stimmen zum Finale gesammelt.

Lionel Messi (Argentinien): "Ich habe es herbeigesehnt, und jetzt ist es das Schönste, was es gibt. Es ist wunderschön. Gegen Ende meiner Karriere wurde mir fast alles gegeben, aber ich will noch ein paar Spiele als Weltmeister bestreiten."

Emiliano Martinez (Torhüter Argentinien): "Wir haben unglaublich gelitten. Wir hatten alles unter Kontrolle, dann haben wir es aus der Hand gegeben, Gott sei Dank hat es noch gereicht. Es war ein unglaubliches, unglaubliches Finale, das habe ich mir nicht erträumt. Mir fehlen die Worte."

Lionel Scaloni (Nationaltrainer Argentinien): "Wir haben das noch nicht realisiert, aber der Moment wird kommen. Jetzt genießen wir. Wir mussten schwere Momente durchstehen, wir wussten, dass man Nackenschläge bekommen kann. Aber wir sind zurückgekommen. Es ist unglaublich, wir sind ganz oben. Ich weiß, das mit der Familie wird oft gesagt, aber es ist für mich so. Mein Vater und meine Mutter haben mir so viel mitgegeben, was nicht ersetzbar ist. Dass man nie aufgeben darf. Heute kann ich die Früchte ernten. Als Trainer willst du immer alles richtig machen. Heute hatte ich das Glück, alles richtig zu machen."

Didier Deschamps (Nationaltrainer Frankreich): "Wenn man sich das ganze Spiel anschaut, muss man zugeben, dass wir 70 Minuten lang nicht auf dem Niveau von Argentinien waren. Aber wir sind von den Toten auferstanden und hätten in der letzten Minute der Verlängerung sogar gewinnen können. Es war ein großartiges Comeback. Wir waren so nah dran, aber es sollte nicht sein. Einigen unserer Schlüsselspieler fehlte ein bisschen die Energie. Letztlich wurde unser Traum leider nicht wahr."

Didier Deschamps (zu seiner Zukunft): "Selbst wenn wir gewonnen hätten, würde ich darauf nicht antworten."

Emmanuel Macron (Französischer Staatspräsident, via Twitter): "Die Blauen haben uns träumen lassen."

Enzo Fernandez (Mittelfeldspieler Argentinien): "Was soll ich sagen, ich weiß es auch nicht. Ich freue mich, es ist eine wahnsinnige Ehre, mit dem Land die WM zu gewinnen. Ich möchte meine Familie grüßen, es ist der Wahnsinn. Sie alle haben es verdient, dass wir gewonnen haben."

Michael Ballack (Ex-Nationalspieler und Experte bei MagentaTV): "Ich habe immer noch Gänsehaut, es hatte alles, was Fußball ausmacht. Ein verdienter Weltmeister mit Argentinien. Das Fußballmärchen hätte für Messi nicht schöner geschrieben werden können. Es schien lange so, als hätte Argentinien das Spiel im Griff und könnte eher das 3:0 machen. Deschamps hat es geschafft, Frankreich zurück ins Spiel zu bringen. Am Ende kann es nur einen Sieger geben, aber ich denke, Argentinien hat es verdient."

Bastian Schweinsteiger (Weltmeister von 2014 und ARD-Experte): "Er hat die Copa America gewonnen, er ist zigmal Weltfußballer geworden. Aber ich glaube, er hätte auf all das verzichtet nur für diesen WM-Titel. Deshalb freut es mich umso mehr für ihn. Die WM 2022 ist mit dem, für mich, besten Finale aller Zeiten und einem mehr als würdigen Sieger zu Ende gegangen."

Gary Lineker (Ex-Nationalspieler Englands): "Ich bin glücklich. Das großartigste Spiel, das ich je gesehen habe... und das richtige Ergebnis. Das beste Team hat gewonnen."

Sami Khedira (Weltmeister 2014, über Messi): "Wie er da den Pokal anschaut - vielleicht hat er so seine Kinder bei der Geburt angeschaut. Diese Liebe für das, was er aufgeopfert hat."

Hasan Salihamidzic (Sportvorstand FC Bayern): "Ein Weltklasse-Finale. Für Lionel Messi freut es mich sehr, dass er seinen Status als bester Spieler in der Geschichte des Fußballs mit dem WM-Titel vergolden konnte! Argentinien ist ein würdiger Weltmeister!"

Herbert Hainer (Präsident FC Bayern): "Was für ein Finale! Gratulation an Argentinien und Lionel Messi, der seine Karriere krönen konnte. Der FC Bayern ist nach dieser WM und diesem packenden Finale aber auch stolz auf Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez. Seit 1982 erreicht immer mindestens ein Spieler des FC Bayern das WM-Finale, das spricht für unseren Club."

Oliver Kahn (Vorstandschef FC Bayern): "Herzlichen Glückwunsch an Argentinien um einen herausragenden Lionel Messi zum WM-Sieg 2022 nach diesem mitreißenden Finale!. Ein großes Kompliment aber auch an unsere Spieler Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez vom FC Bayern, die so nah an der Titelverteidigung mit Frankreich gewesen sind."

Pele (Brasilianische Fußballlegende): "Der Fußball ist um eine weitere packende Geschichte reicher. Messi gewinnt seine erste Weltmeisterschaft, wie es seine Laufbahn verdient hat. Mein lieber Freund, Kylian Mbappe: Vier Tore in einem Finale. Was für ein Geschenk, dieses Spektakel für die Zukunft unseres Sports zu sehen."

Neymar (Nationalspieler Brasiliens auf Instagram): "Herzlichen Glückwunsch Bruder."