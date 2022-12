München - Im "Duell der Enttäuschten" bekommen es am Samstagnachmittag die beiden Halbfinal-Verlierer Kroatien und Marokko im Spiel um Platz 3 miteinander zu tun.

Kroatien, Vize-Weltmeister von 2018, verpasste durch eine klare 0:3-Niederlage gegen Argentinien den erneuten Einzug ins Finale. Nun kann die Mannschaft von Coach Zlatko Dalic aber immerhin durch einen Erfolg gegen Marokko Platz 3 sichern - wie schon 1998, als Davor Suker und Co. das damals noch junge, unabhängige Land sensationell zum dritten Platz führten.

Auch für Marokko, die größte Überraschung der WM 2022, geht es am Samstag aber natürlich um das große Ziel Platz 3 und damit die Endrunde in Katar einigermaßen versöhnlich abzuschließen. Im Halbfinale erwiesen sich die Marokkaner gegen Weltmeister Frankreich trotz der letztlichen 0:2-Niederlage als erneut schwer zu schlagender Gegner. Gerade in der Schlussphase hatten die Nordafrikaner sogar einige Topchancen, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen.

So könnt ihr das WM-Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

WM 2022: Wann spielt Kroatien gegen Marokko?

Das Spiel zwischen Kroatien und Marokko findet am Samstag, den 17. Dezember 2022, statt. Anpfiff in Doha ist um 16:00 Uhr.

Kroatien vs. Marokko: Wird das WM-Spiel heute im Free-TV übertragen?

Nein, das Spiel zwischen Kroatien und Marokko wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Kroatien vs. Marokko: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Kroatien und Marokko bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Das Spiel kann man im Livestream mit einem Abonnement von Magenta-TV anschauen, ebenso im kostenlosen Livestream auf sportschau.de

Kann ich das WM-Spiel von Kroatien gegen Marokko im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Doha der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wer pfeift Kroatien gegen Marokko?

Das Spiel um Platz 3 zwischen Marokko und Kroatien wird durch den katarischen Schiedsrichter Ibrahim Al-Jassim Abdulrahman geleitet.

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Das Spiel um Platz 3 und das Finale werden jeweils um 16:00 Uhr angepfiffen.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.