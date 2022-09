München - Während des Fußball-Talks "Doppelpass" auf "Sport1" diskutierten Experten über die WM-Endrunde 2022 in Katar.

Dabei gab es einmal mehr Kritik am Gastgeberland, besonders in Sachen Menschenrechten und Arbeitsbedingungen. Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß rief - wie schön mehrere Male in der Vergangenheit - live in der Sendung an und verteidigte Katar.

Hoeneß über Rettig: "König der Scheinheiligen"

"Die WM wird dazu führen, dass die Arbeitsbedingungen für die Menschen besser werden", sagte der 70-Jährige. Dann wandte sich Hoeneß direkt an Studiogast Andreas Rettig. "Ich möchte Andreas Rettig, dem König der Scheinheiligen, fragen, ob er im Winter auch nicht mehr so warm duscht oder sich über das Gas, dass demnächst aus Katar kommt, Gedanken gemacht hat", lederte der frühere Bayern-Funktionär in Richtung des einstigen DFL-Geschäftsführers.

Zuvor äußerte sich Rettig im "Doppelpass" zu den Bayern kritisch: "Wenn ein DAX-Unternehmen, bei dem Katar beteiligt ist, entscheidet, welchen Gesellschafter sie dazunehmen, entscheiden das die Aktionäre. Wenn der Verein FC Bayern, der den Mitgliedern gehört, sagt, dass sie das nicht wollen, ist dieser Wille zu akzeptieren. Das ist ein gravierender Unterschied. Daher habe ich das Argument des FC Bayern in der Diskussion nicht verstanden. Mit dieser Politik, die Augen zu verschließen, stehen wir da, wo wir stehen."

Rettig kontert: "Hoeneß als Botschafter von Katar"

Rettig wiederum ließ diese Attacke nicht auf sich sitzen, sondern konterte: "Es überrascht mich nicht, dass sie so argumentieren, Herr Hoeneß, als Botschafter von Katar. Ich meine, Sie sind seit Jahren verbunden mit dem Hause."

Bayern München, bei dem Hoeneß als Ehrenpräsident fungiert, hat einen Sponsoring-Vertrag mit Qatar Airways, der zuletzt bereits unter den Fans während der Jahreshauptversammlung für negative Stimmung sorgte.

Während der Bauarbeiten an den WM-Stadien in Katar sollen laut Menschenrechts-Organisationen 6.000 Arbeiter, die zumeist aus Indien und Nepal stammten, bei Unfällen gestorben sein. "Ich empfehle Ihnen dringend, sich erklären zu lassen, wie die Umstände in diesem Land sind, wie dort gearbeitet wird", sagte daher Rettig in Richtung Hoeneß.

