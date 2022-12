Köln (SID) - Die deutschen Fußballerinnen beziehen bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland ein Quartier rund 100 km nördlich vom Final-Spielort Sydney. Der Weltverband FIFA veröffentlichte am Montag die Liste der Basislager der Turnierteilnehmer, der Vize-Europameister wohnt im Mercure Kooindah Waters in Wyong. Trainiert wird im nahegelegenen Central Coast Regional Sporting & Recreation Complex.

Bei der WM (20. Juli bis 20. August 2023) spielt der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppe H zunächst in Melbourne gegen Marokko (24. Juli), danach in Sydney gegen Kolumbien (30. Juli) sowie in Brisbane gegen Südkorea (3. August). Ein Umsiedeln nach Neuseeland ist für die DFB-Auswahl im gesamten Turnierverlauf nicht nötig.