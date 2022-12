München - Die WM 2022 in Katar hat ihr großes Finale! Argentinien trifft am Sonntag-Nachmittag in Lusail auf Titelverteidiger Frankreich.

Auf der einen Seite ist dieses Spiel die letzte Chance für Lionel Messi, seine unglaubliche Karriere doch noch mit einem WM-Titel zu krönen. Zuletzt kündigte der 35-jährige Argentinier bereits an, keine weitere WM-Endrunde mehr zu spielen. Auf der anderen Seit hofft Frankreich auf die erfolgreiche Titelverteidigung.

Im Halbfinale hatten die Argentinier recht leichtes Spiel gegen Kroatien. Die Südamerikaner gewannen, angeführt vom überragenden Messi, mit 3:0. Ähnlich souverän erreichten die Franzosen das Finale. Durch Treffer von Theo Fernandes und Joker Randal Kolo Muani gewann die "L'Equipe" mit 2:0 gegen Marokko.

Zuletzt trafen Frankreich und Argentinien im Achtelfinale der WM 2018 in Russland aufeinander. Damals setzten sich die Franzosen auf dem Weg zum Titel mit 4:3 durch. Matchwinner war Kylian Mbappe mit seinem Doppelpack.

So könnt ihr das WM-Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

WM 2022: Wann spielt Argentinien gegen Frankreich?

Das Spiel zwischen Argentinien und Frankreich findet am Sonntag, den 18. Dezember 2022, statt. Anpfiff in Lusail ist um 16:00 Uhr.

Argentinien vs. Frankreich: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Das Spiel zwischen Argentinien und Frankreich wird im Free-TV zu sehen sein. Die ARD überträgt das Spiel live.

Argentinien vs. Frankreich: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Argentinien und Frankreich bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Das Spiel kann man im Livestream mit einem Abonnement von Magenta-TV anschauen, ebenso im kostenlosen Livestream auf sportschau.de

Kann ich das WM-Spiel von Argentinien gegen Kroatien im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Lusail der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wer pfeift Argentinien gegen Kroatien?

Das Finale zwischen Argentinien und Frankreich wird durch den polnischen Schiedsrichter Szymon Marciniak geleitet.

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Das Finale wird um 16:00 Uhr angepfiffen.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.