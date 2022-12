Doha (SID) - Der italienische Schiedsrichter Daniele Orsato wird bei der Fußball-WM in Katar das erste Halbfinale zwischen Argentinien und Kroatien leiten. Der 47-Jährige aus Vicenza kommt am Dienstag (20.00 Uhr MEZ) im Finalstadion von Lusail zu seinem dritten Turniereinsatz - er war in der Vorrunde bereits Spielleiter beim argentinischen Sieg gegen Mexiko (2:0) und beim Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador (0:2).

Bei der EM im Vorjahr hat Orsato drei Spiele gepfiffen, zwei in der Gruppenphase und ein Achtelfinale. Er hat große Erfahrung in der Serie A und in den Europapokalen, leitete unter anderem das Champions-League-Finale 2020 zwischen Bayern München und Paris St. Germain (1:0).