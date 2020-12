München – In Zürich werden heute die europäischen Gruppen zur Qualifikation der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgelost. Ein Überblick, wo ihr alles live im TV, Live-Stream und Live-Ticker verfolgen könnt.

Um 18 Uhr beginnt die Auslosung und die 55 europäischen Nationalmannschaften werden einer von zehn Gruppen zugelost. Am Ende dürfen 13 Mannschaften an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen.

Aus den sechs Lostöpfen werden zehn Gruppen mit jeweils fünf oder sechs Mannschaften erstellt. Die Gruppensieger sind fix für die WM 2022 qualifiziert, die zehn Gruppenzweiten spielen zusammen mit den beiden besten Teams aus der Nations League, die noch nicht für die Endrunde qualifiziert sind, im März 2022 ein Turnier mit je drei Gruppen zu je vier Mannschaften aus. Die drei Gruppensieger bekommen die drei letzten Tickets für die Weltmeisterschaft.

Gleich geht es los

Die Kugeln in Zürich liegen bereit. In weniger als fünf Minuten geht es los. Die DFB-Elf ist neben neun weiteren Teams gesetzt und befindet sich in Lostopf eins. Gegen wen muss die Nationalelf ran?

WM-Qualifikation: Die Lostöpfe in Europa

Topf 1: Belgien, Frankreich, England, Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Dänemark, Deutschland, Niederlande

Topf 2: Schweiz, Wales, Polen, Schweden, Österreich, Ukraine, Serbien, Türkei, Slowakei, Rumänien

Topf 3: Russland, Ungarn, Irland, Tschechien, Norwegen, Nordirland, Island, Schottland, Griechenland, Finnland

Topf 4: Bosnien-Herzegowina, Slowenien, Montenegro, Nordmazedonien, Albanien, Bulgarien, Israel, Weißrussland, Georgien, Luxemburg

Topf 5: Armenien, Zypern, Faröer Inseln, Aserbaidschan, Estland, Kosovo, Kasachstan, Litauen, Lettland, Andorra

Topf 6: Malta, Moldawien, Liechtenstein, Gibraltar, San Marino

Auslosung WM-Qualifikation live im TV

Der Free-TV-Sender Sky Sport News HD wird Ausschnitte der WM-Auslosung zeigen. Eine komplette Übertragung aus Zürich wurde aber nicht kommuniziert.

Auslosung WM-Qualifikation im Live-Stream

Die komplette Auslosung gibt es im Livestream der Sportschau zu sehen. Dieser startet ab 17:55 Uhr. Zudem bietet auch die FIFA selbst auf ihrer Website einen kostenlosen Livestream an.