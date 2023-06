Die deutschen Fußballerinnen treten beim vorletzten WM-Test gegen Vietnam noch ohne das am Freitag angereiste Quintett von Meister Bayern München an. Ein Einsatz von Lina Magull, Klara Bühl, Lea Schüller, Sydney Lohmann oder Carolin Simon ergebe "jetzt wenig Sinn", erklärte Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg nach dem Abstellungsstreit zwischen DFB und dem FC Bayern: "Wir müssen verantwortungsvoll mit den Spielerinnen umgehen."

Eine "Handvoll Spielerinnen" um Kapitänin Alexandra Popp soll am Samstag (18.15 Uhr/ZDF) möglichst noch geschont werden. Nicht mit nach Offenbach reiste Lena Oberdorf (beide VfL Wolfsburg) aufgrund eines Infektes. Zudem ist die nachnominierte Carlotta Wamser (Eintracht Frankfurt) muskulär leicht angeschlagen und im Formcheck für die Titeljagd (20. Juli bis 20. August) nicht einsetzbar.

Am 7. Juli steht noch die Generalprobe gegen Sambia in Fürth auf dem Programm, ehe es bei der Endrunde gegen Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane) geht. Am Dienstag hatten die Vize-Europameisterinnen die WM-Vorbereitung in Herzogenaurach begonnen.