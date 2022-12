Doha (SID) - Das ZDF wird zwei Viertelfinalspiele der Fußball-Weltmeisterschaft übertragen, die ARD ein Duell in der Runde der letzten Acht. Alle Spiele werden ohnehin vom Streamingdienst MagentaTV ausgestrahlt.

Am Freitag (20.00 Uhr) zeigt das Erste das Duell zwischen dem zweimaligen WM-Champion Argentinien und den Niederlanden. Am Samstag ist im Zweiten ab 16.00 Uhr der Vergleich zwischen Außenseiter Marokko und Ex-Europameister Portugal zu sehen. Das ZDF zeigt um 20.00 Uhr am Freitag auch die Partie zwischen Weltmeister Frankreich gegen Vize-Europameister England.

Das vierte Viertelfinale zwischen Kroatien und Brasilien ist am Freitag ab 16.00 Uhr exklusiv bei MagentaTV zu sehen.