Am 19. Spieltag der 2. Bundesliga empfängt der Zweitplatzierte VfL Bochum den ebenfalls formstarken Karlsruher SC. Zudem erwartet der SV Sandhausen den 1. FC Nürnberg, St. Pauli gastiert in Heidenheim. ran.de hat alle Partien im Liveticker und in der App.