Mittersill (SID) - Fußball-Zweitligist Schalke 04 steht vor der Trennung von Nachwuchsstürmer Ahmed Kutucu. Der 21-Jährige soll zu Basaksehir Istanbul in die Türkei wechseln. "Wir stehen mit Ahmed und seiner Beratungsagentur in Kontakt, was den Wechsel betrifft", sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Freitag im Trainingslager in Mittersill/Österreich.

Entschieden sei allerdings noch nichts, betonte Schröder: "Wir halten es wie immer: Wenn die Tinte unter einem Vertrag trocken ist, werden wir dies auch kommunizieren." Kutucu war in der zweiten Halbserie der vergangenen Saison in die Niederlande an Heracles Almelo ausgeliehen, sein Vertrag läuft bis Mitte 2022.

Innenverteidiger Salif Sane hat das Trainingslager verlassen. "Das Trainerteam hat an den vergangenen Tagen die Belastung für alle deutlich sichtbar gesteigert. Salif konnte dieses Tempo leider nicht mitgehen", berichtete Schröder. Sane soll in Gelsenkirchen untersucht werden.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.