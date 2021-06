Heidenheim an der Brenz (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Heidenheim hat Stürmer Tim Kleindienst langfristig an sich gebunden. Der 25-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. In der vergangenen Saison war Kleindienst von der KAA Gent lediglich ausgeliehen, der FCH einigte sich mit dem belgischen Erstligisten nun auf eine Vertragsauflösung.

"In der Rückrunde der vergangenen Spielzeit hat er erneut in herausragender Art und Weise unter Beweis gestellt, wie extrem wertvoll er, mit seinen Toren, aber auch insbesondere mit seinen läuferischen Qualitäten und seiner Arbeit gegen den Ball, für unsere Mannschaft ist", sagte FCH-Vorstandsvorsitzender Holger Sanwald.

Kleindienst lief bereits in den Spielzeiten 2016/17 sowie 2019/20 für Heidenheim auf. Seit seiner Leihe im vergangenen Januar erzielte er elf Toren in 15 Partien für die Heidenheimer.