Regensburg (SID) - Fußball-Zweitligist Jahn Regensburg hat Torjäger Aygün Yildirim von Drittligist SC Verl verpflichtet. Wie die Oberpfälzer am Mittwoch bekannt gaben, unterschrieb der 26 Jahre alte Angreifer einen Zweijahresvertrag. Der derzeit verletzte Yildirim hatte in der abgelaufenen Saison für den Aufsteiger aus Verl 14 Treffer erzielt.

"Aygün besitzt Geschwindigkeit im Umschaltmoment, Mut und Kreativität im offensiven 1:1 sowie ein gutes Entscheidungs- und Abschlussverhalten in der Box", sagte Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball beim Jahn: "Sobald er von seiner Sprunggelenksverletzung genesen ist, erwarten wir uns daher von ihm eine wichtige Bereicherung für unser Offensivspiel."

Yildirim kam in der vergangenen Spielzeit für den SCV 30-mal zum Einsatz und erzielte am zweiten Spieltag gegen die Zweitvertretung von Bayern München das erste Tor des Klubs in der Drittliga-Geschichte.