Düsseldorf (SID) - Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat den Vertrag mit Stürmer Emmanuel Iyoha vorzeitig bis zum 30. Juni 2024 verlängert. Der 23-Jährige war in den vergangenen Jahren an den VfL Osnabrück, Erzgebirge Aue und Holstein Kiel ausgeliehen, kehrte aber im Sommer 2020 zur Fortuna zurück.

"Die Vertragsverlängerung mit Emmanuel Iyoha ist ein klares Zeichen: Wir sind von seinen Fähigkeiten und seinem Potenzial vollends überzeugt", sagte Sportvorstand Uwe Klein: "'Emma' hat in den letzten Jahren eine tolle Entwicklung genommen und in der 2. Bundesliga gezeigt, was in ihm steckt und aus ihm noch werden kann."