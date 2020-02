Karlsruhe - Holstein Kiel hat sich im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga Luft verschafft und die Krise des Karlsruher SC verschärft. Nach zuletzt vier Spielen ohne Sieg gewannen die Störche am Samstag 2:0 (2:0) beim KSC und kletterten mit 27 Punkten ins gesicherte Mittelfeld. Karlsruhe (20) hat nach der fünften Pleite in Serie nur einen Zähler Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz.

Rot nach Videobeweis für Roßbach

Winter-Zugang Fabian Reese (26.) und Finn Porath (31.) trafen für Kiel, das schon das Hinspiel 2:1 gewonnen hatte. Der KSC enttäuschte vor 12.403 Zuschauern drei Tage nach dem 0:1 bei Schlusslicht Dynamo Dresden erneut und kassierte seine dritte Heimniederlage bei 1:8 Toren in Serie. In der Nachspielzeit sah KSC-Verteidiger Damian Roßbach nach Videobeweis die Rote Karte wegen groben Foulspiels.

Der Ex-Karlsruher Reese, in der Rückrunde der Saison 2016/17 von Schalke in den Wildpark verliehen, traf bei der ersten guten Kieler Gelegenheit per Volleyschuss, KSC-Torwart Benjamin Uphoff sah dabei nicht allzu gut aus. Nur fünf Minuten später glänzte der ganz starke Reese als Vorbereiter, seine Flanke versenkte Porath aus kurzer Distanz per Kopf.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.