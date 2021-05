Karlsruhe (SID) - Aufstieg vertagt: Holstein Kiel hat im Zweitliga-Aufstiegskampf seinen ersten Matchball zum Direktaufstieg nicht nutzen können. Der Pokal-Halbfinalist beim Karlsruher SC mit 2:3 (1:0) und konnte dem Verfolger SpVgg Greuther Fürth nicht entscheidend enteilen. Am letzten Spieltag empfangen die Störche Darmstadt 98.

Mit seinem Tor in der 41. Minute schien sich Jann-Luca Serra in die Vereinschronik des Traditionsklubs zu schießen. Der Mittelfeldspieler war mit einem Flachschuss erfolgreich. Doch Tore von Malik Batmaz (52.) und zweimal Philipp Hofmann (61. und 77. Minute) drehten die Partie. Per Foulelfmeter konnte Alexander Mühling (84.) noch verkürzen.

Zuletzt hatten sich die Kieler auch von einer Hetzjagd nach zwei coronabedingten Zwangspausen nicht stoppen lassen und fleißig gepunktet. Im Wildparkstadion ging ihnen dann doch ein wenig die Luft aus.

Mit Effektivität und sparsamen Mitteln hielten die Gäste den KSC nur in den ersten 45 Minuten in Schach. Die neun Spiele lang sieglosen Badener waren in der ersten Halbzeit extrem ungefährlich.

Doch nach dem Seitenwechsel und dem etwas überraschenden Ausgleichstreffer änderte sich die Szenerie. Die Platzherren hatten plötzlich mehr Zug in ihren Aktionen und sorgten in der Kieler Hintermannschaft für die eine oder andere Konfusion.