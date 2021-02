Köln - Drei Punkte und ein Patzer eines Konkurrenten - der VfL Bochum steht zumindest für zwei Tage an der Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga. Der VfL bezwang das Schlusslicht Würzburger Kickers am Samstag mit 3:0 (1:0), die SpVgg Greuther Fürth hingegen kam nicht über ein 2:2 (0:1) bei Hannover 96 hinaus. Holstein Kiel besiegte Erzgebirge Aue glücklich mit 1:0 (0:0).

Bochum führt die enge Spitzengruppe somit vor Kiel (beide 45 Punkte), Fürth (43) und dem Hamburger SV (42) an. Ein Sieg im Derby beim FC St. Pauli am Montag (20.30 Uhr/im Liveticker auf ran.de) würde den HSV aber wieder auf den ersten Platz führen. Am Freitag hatte sich der formstarke Karlsruher SC (39) durch ein 1:0 bei Darmstadt 98 näher an die Aufstiegsränge herangeschoben.

Zulj profitiert in Bochum von Hägele-Patzer

Robert Zulj (21.) brachte die Bochumer in Führung, profitierte allerdings von einem kapitalen Fehler von Daniel Hägele, der am Fünfmeterraum am Ball vorbeitrat. In der 45. Minute hatte Zulj das 2:0 auf dem Fuß, verzog aber denkbar knapp. Danny Blum (62.) und Gerrit Holtmann (81.) erhöhten im zweiten Durchgang.

Für Kiel ging es um mehr, Kiel war der Favorit - aber Aue machte zunächst das Spiel. Das vermeintliche 0:1 durch Ben Zolinski wurde wegen Abseits korrekterweise zurückgepfiffen (5.). Kiel kam zwar auf, übernahm die Kontrolle, aber die Gäste waren unangenehm und nah am Gegenspieler.

Mühling erlöst Kiel vom Punkt

Wenn Holstein doch mal durchkam, war Aues Torhüter Martin Männel zur Stelle (41.). Nach Ballgewinn spielte Aue selbst weiter zügig nach vorne - doch auch der philippinische Nationalspieler John-Patrick Strauß stand bei seinem Treffer knapp im Abseits (54.). Alexander Mühling entschied das Spiel mit einem Foulelfmeter (81.) für Kiel.

In Hannover traf Genki Haraguchi (41.) zum 1:0, Havard Nielsen (68.) zum Ausgleich. Nur zwei Minuten später brachte Moussa Doumbouya (70.) die Gastgeber erneut in Führung, Fürth zeigte Moral: Dickson Abiama (76.) zeichnete für das 2:2 verantwortlich.

