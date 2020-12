Braunschweig (SID) - Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig setzt die Zusammenarbeit mit Peter Vollmann fort. Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, wurde der Vertrag mit dem Geschäftsführer Sport vorzeitig um zwei Jahre bis Juni 2023 verlängert. Der 63-Jährige war früher als Trainer in Braunschweig aktiv, erst im September wechselte er vom Posten des Sportdirektors in die Geschäftsführung.