Köln (SID) - Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig hat Yassin Ben Balla verpflichtet. Der 24 Jahre alte Franzose kommt ablösefrei zum deutschen Fußballmeister von 1967 und unterschrieb einen Einjahresvertrag. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. In der vergangenen Spielzeit lief der defensive Mittelfeldspieler für den Drittligisten MSV Duisburg auf.

Ben Balla avancierte in der vergangenen Saison zum Stammspieler in Duisburg und erzielte in 35 Spielen vier Tore. "Yassin Ben Bella ist ein Spieler mit hoher Präsenz im defensiven Mittelfeld. Die Kombination aus Lauf- und Zweikampfstärke mit hohem spielerischem Format waren über die ganze Saison mehr als auffällig", sagte Eintracht-Sportdirektor Peter Vollmann über den Neuzugang.