Köln (SID) - Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat nach eigener Aussage als erster Profiverein in Deutschland eine Mannschaft für intellektuell beeinträchtigte Personen (Fußball-ID) gegründet. Wie die Lilien am Freitag mitteilten, wird das Team von der neuen Behinderten- und Rehabilitations-Sportabteilung des Klubs organisiert.

"Die Lilien stehen für Offenheit, Toleranz und ein gutes Miteinander. Werte, die heute und in Zukunft ein fester Bestandteil unserer Vereinskultur sind", sagte Vizepräsident Markus Pfitzner: "Nun der erste deutsche Profiverein mit einer Mannschaft für intellektuell beeinträchtigte Personen zu sein, erfüllt uns mit Stolz."

Die Mannschaft tritt in der vom Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband organisierten Hessenliga an. Zudem entsteht in der neuen Abteilung ein eigenes eFootball-Team für intellektuell beeinträchtigte Personen.