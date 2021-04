Köln (SID) - FUSSBALL: Eintracht Braunschweig hat es im Kampf gegen den Abstieg aus der 2. Fußball-Bundesliga mit dem FC St. Pauli zu tun. Die Eintracht muss dabei vor allem auf Guido Burgstaller achten: Der Österreicher erzielte in jedem seiner bisher vier Spiele gegen Braunschweig ein Tor. Anstoß im Eintracht-Stadion ist um 20.30 Uhr.

BASKETBALL: Als letzter Verein aus der Spitzengruppe der Bundesliga bestreiten die MHP Riesen Ludwigsburg ihr Spiel am Osterwochenende. In Göttingen sind die Riesen favorisiert, die Tabellenführung kann Ludwigsburg auch bei einer Niederlage nicht verlieren. Tip-off ist um 15.00 Uhr.

TENNIS: Im südspanischen Marbella und im italienischen Cagliari beginnt für die ATP-Profis die Sandplatzsaison. In Marbella wäre Alexander Zverev die Nummer eins der Setzliste gewesen, doch der 23-Jährige sagte wegen einer Verletzung kurzfristig ab. In der Qualifikation kämpft erstmals der 17-jährige Leo Borg, Sohn des fünfmaligen Wimbledonsiegers Björn Borg, um einen Platz im Hauptfeld eines ATP-Turniers. In Cagliari sind unter anderem Jan-Lennard Struff und Yannick Hanfmann dabei.