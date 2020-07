Köln (SID) - Der belgische Fußball-Erstligist KAA Gent hat Mittelfeldspieler Niklas Dorsch vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim verpflichtet. Das verkündeten die Belgier am Mittwoch. Der 22-Jährige unterzeichnete einen Vierjahresvertrag.

Dorsch war im Sommer 2018 von Rekordmeister Bayern München nach Heidenheim gewechselt. Für das Team von Trainer Frank Schmidt kam der deutsche U21-Nationalspieler in der abgelaufenen Spielzeit in 32 Zweitliga-Partien zum Einsatz. Auch in den beiden Relegationsspielen gegen Werder Bremen (0:0/2:2) stand Dorsch auf dem Rasen.