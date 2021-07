Gelsenkirchen/München - Rückschlag für den FC Schalke 04 in der Woche vor dem Saisonstart in der Zweiten Liga gegen den Hamburger SV (Freitag ab 19 Uhr live in SAT.1).

Wie der Klub am Montag bekanntgab, wurde ein namentlich nicht genannter Spieler per Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet. Allerdings steht das Resultat des darauffolgenden PCR-Tests noch aus. Noch am Sonntag wurde die Person negativ getestet, teilten die Schalker mit.

Als Vorsichtsmaßnahme sagten die Königsblauen das Nachmittagstraining ab und der positiv getestete Spieler begab sich umgehend in häusliche Isolation.

Die Austragung des Auftaktspiels der Zweiten Liga gegen den Hamburger SV am 23. Juli ist aktuell nicht gefährdet.

