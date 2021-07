München - Bei dem positiven Corona-Fall des FC Schalke 04 handelt es sich ausgerechnet um Torwart Ralf Fährmann. Das berichtet "Sky" und beruft sich dabei auf den Verein, der von Fährmann die Bestätigung erhalten haben soll, die Erkrankung zu kommunizieren.

Beim Zweitliga-Auftakt gegen den Hamburger SV soll nun Vertretung Michael Langer zwischen den Pfosten stehen, jedoch wolle der Bundesliga-Absteiger noch vor Freitag einen weiteren Keeper verpflichten.

Fährmann hat sich laut des Vereins nach dem positiven Befund des Schnelltests häuslich isoliert, ein PCR-Test hat die Erkrankung schließlich bestätigt.

Um mögliche Infektionsketten zu vermeiden, begibt sich das restliche Team in ein Quarantäne-Trainingslager. Das Spiel gegen den HSV (am Freitag ab 19:00 Uhr LIVE in SAT.1) sei nicht gefährdet.

