München - Der ehemalige deutsche Nationalspieler Sebastian Rudy hat offenbar keine Lust mehr, nach dem Abstieg weiter für Schalke 04 aufzulaufen. Der Mittelfeldspieler boykottierte einen Termin zum Corona-Test, der den Auftakt für die Saisonvorbereitung der "Königsblauen" markierte.

"Wir haben Sebastian - wie alle anderen Spieler und Mitarbeiter auch - für heute zum Corona-Test geladen", wird Sportdirektor Rouven Schröder in einer Vereinsmitteilung zitiert. "Er ist nicht gekommen, was uns mit Blick auf eine mögliche Zukunft bei Schalke 04 nachdenklich stimmt", so Schröder weiter.

FC Schalke 04: Auch Uth fehlt beim Trainingsauftakt

Rudy ist eigentlich noch bis zum 30. Juni an die TSG Hoffenheim verliehen. Schalke hatte mit den Kraichgauern allerdings eine Sonder-Regelung ausgemacht, sodass Rudy am Trainingsauftakt des Absteigers teilnehmen könnte. Der 31-Jährige, für den der FC Bayern 2018 noch 16 Millionen Euro gezahlt hatte, steht in Gelsenkirchen noch bis 2022 unter Vertrag. Schalke würde dessen üppiges Gehalt wohl gern einsparen, konnte bisher aber noch keinen Abnehmer finden.

Schalke hält am Donnerstag das erste Teamtraining ab, zuvor stehen individuelle Leistungstests auf dem Programm. Auch Mark Uth blieb dem Termin zum Corona-Test fern, Schalke betonte aber ausdrücklich, dass dies mit dem Einverständnis des Vereins geschah.

Der Stürmer sei "bis zum Ende der laufenden Woche freigestellt, um die sportliche Zukunft zu klären", hieß es auf der Vereinshomepage. Uth wurde zuletzt mit einem Wechsel zum 1. FC Köln in Verbindung gebracht. Für die "Geißböcke" hatte der Linksfuß bereits 2011/2012 und leihweise in der Rückrunde der Saison 2019/2020 gespielt.

