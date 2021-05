Köln (SID) - Die SpVgg Greuther Fürth darf weiter vom zweiten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga träumen. Die Franken gewannen am vorletzten Spieltag 4:2 (2:2) beim SC Paderborn und haben den Relegationsplatz drei schon sicher. Auch der direkte Aufstieg ist noch in Reichweite.

Havard Nielsen (28.), Branimir Hrgota (42.) und Paul Seguin (47.) sorgten in der turbulenten Partie für den Auswärtssieg. Ein Eigentor von Paul Jaeckel (22.) und Chris Führich (45.+3) waren für Paderborn zu wenig.

Vor dem Saison-Finale beträgt Fürths Rückstand auf Tabellenführer VfL Bochum drei Zähler, auf den Zweiten Holstein Kiel sogar nur einen Punkt. Am letzten Spieltag erwartet das Team von Trainer Stefan Leitl die Fortuna aus Düsseldorf.

Paderborn setzte die Fürther im letzten Heimspiel des künftigen Köln-Trainers Steffen Baumgart von Beginn an unter Druck. Gerade als die Gäste etwas besser in die Partie kamen, ging der SCP in Führung: Nach einer scharfen Flanke lenkte Pechvogel Jaeckel den Ball mit dem rechten Bein ins eigene Tor. Nielsen gelang mit einem Flachschuss aber die schnelle Antwort.

Hrgota brachte Fürth mit seinem 15. Saisontor sogar in Führung, doch Führich sorgte für den erneuten Ausgleich. Seguin traf kurz nach der Pause zum 3:2.