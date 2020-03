Hannover (SID) - Laut Klubchef Martin Kind (75) ist die Krise rund um die Coronavirus-Pandemie für den Zweitligisten Hannover 96 nicht existenzbedrohend.

"Auch im Falle einer Worst-Case-Betrachtung wird Hannover 96 in dieser Saison voll wirtschaftlich handlungsfähig bleiben", sagte der Unternehmer: "Wir werden diese Krise überstehen."

Kind begrüßte zudem die Absicht der Deutschen Fußball Liga (DFL), die Saison in der Bundesliga sowie der 2. Liga zu Ende spielen zu wollen - notfalls mit Geisterspielen. "Das verschafft dringend notwendige Planungssicherheit. Wir werden auf Basis dieser Grundlage unsere Planungsrechnungen überarbeiten", sagte Kind.

Hannover droht höherer Verlust

Anfang des Jahres hatte der 96-Geschäftsführer davon gesprochen, dass die Niedersachsen "nach dem Abstiegsjahr und nach dem Ende dieser Saison" einen "Verlust von 34 Millionen Euro erwirtschaftet haben" würden.

DFL-Chef Christian Seifert sprach am Montag nach der Krisensitzung der Profiklubs in Frankfurt/Main von großen Sorgen der Vereine. "Es geht ums Überleben", sagte der 50-Jährige: "Es fühlt sich an wie in einem Science-Fiction-Film."

Seit dem vergangenen Freitag und damit erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg ist der Spielbetrieb in den höchsten beiden deutschen Spielklassen ausgesetzt.

