Hamburg (SID) - Der Hamburger SV startet seinen vierten Anlauf zum Aufstieg in die Fußball-Bundesliga am 16. Juni. Nach zweitägiger Leistungsdiagnostik nimmt der Zweitligist am 18. Juni das Training auf dem Rasen unter seinem neuen Trainer Tim Walter wieder auf. Das erste Testspiel wird am 25. Juni gegen den Regionalligisten VSG Altglienicke ausgetragen.

Zu möglichen Trainingslagern machten die Norddeutschen keine Angaben. Die Zweiliga-Saison wird bereits am 23. Juli eröffnet, drei Wochen vor dem Start im Oberhaus (13. August).