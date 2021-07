Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV trauert um seinen Ex-Profi Hans-Jürgen "Ditschi" Ripp. Wie die Hanseaten am Montag via Twitter bekannt gaben, starb der langjährige Abwehrspieler am vergangenen Sonntag im Alter von 75 Jahren.

Ripp gewann mit den Norddeutschen 1977 den Europapokal der Pokalsieger, zwei Jahre später wurde er mit dem HSV deutscher Meister. Danach beendete der gebürtige Hamburger nach insgesamt 177 Bundesligaspielen seine Profilaufbahn.