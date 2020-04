München - Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan (29) denkt in der Coronakrise auch an seine ehemalige Wahlheimat.

In einer über den 1. FC Nürnberg per Twitter verbreiteten Videobotschaft dankte der Mittelfeldspieler des englischen Premier-League-Klubs Manchester City dem Personal des Klinikums Nürnberg für seinen Einsatz während der Pandemie. Zugleich versprach er den Mitarbeitern, sie in ein örtliches Kur- und Freizeitbad einzuladen, "wenn diese schwierige Situation überstanden ist".

Gündogan entschied sich zu der Aktion nach einem Gespräch mit seinem früheren Schuldirektor Harald Schmidt von der Nürnberger Bertolt-Brecht-Schule. Der gebürtige Gelsenkirchener hatte dort während seiner Zeit beim Club (2009 bis 2011) sein Abitur gebaut.

