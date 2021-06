Karlsruhe (SID) - Fußball-Zweitligist Karlsruher SC hat Offensivspieler Lucas Cueto vom Drittligisten Viktoria Köln verpflichtet. Wie die Badener am Dienstag mitteilten, erhält der 25-Jährige einen Vertrag bis 2023. In der vergangenen Saison erzielte Cueto für die Viktoria in 30 Spielen elf Treffer. Insgesamt kam er in der 3. Liga bislang zu 86 Einsätzen.