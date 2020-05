Köln - Nach dem positiven Coronafall infolge der ersten Testreihe sind beim Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden alle Testresultate der zweiten Runde negativ ausgefallen. Das teilten die Sachsen am Dienstag mit. Am Vortag hatte Dynamo erklärt, dass sich ein Spieler mit dem Coronavirus infiziert habe. Der Betroffene wurde daraufhin in Quarantäne gebracht, er sei aber weiterhin symptomfrei. Am Montag fand die zweite Testreihe statt.

Regelmäßige Tests sind einer der Bestandteile des Sicherheitskonzeptes der Deutschen Fußball Liga (DFL), mit dem eine Fortsetzung des Spielbetriebs der 1. und 2. Bundesliga erreicht werden soll. Die DFL hatte am Montag bekannt gegeben, dass in der ersten Runde mit 1724 Tests zehn positive Fälle entdeckt wurden.

