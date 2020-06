Stuttgart (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Mario Gomez wird seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag beim Zweitligisten VfB Stuttgart wohl nicht verlängern. Dies berichten die Stuttgarter Nachrichten und die Stuttgarter Zeitung am Donnerstag. Für den 34 Jahre alten Torjäger sei ein Wechsel in die USA eine Option, ein Transfer innerhalb Europas soll ausgeschlossen sein.

Der größte Erfolg seiner Laufbahn war 2013 der Triumph in der Champions League mit Bayern München. Gomez wurde insgesamt dreimal deutscher Meister, er absolvierte 78 Länderspiele (31 Tore). In der Bundesliga kam er für den VfB, bei dem er 2004 sein Debüt gefeiert hatte, den FC Bayern und den VfL Wolfsburg 328 Mal (170 Tore) zum Einsatz. 2007 war Gomez Fußballer des Jahres in Deutschland.

Zum Abschluss seiner Karriere plant der Bundesliga-Torschützenkönig von 2011 mit seinem Heimatklub die Rückkehr in die Bundesliga. Der VfB ist aktuell Tabellenzweiter.