Würzburg - Der Hamburger SV hat sich im Aufstiegsrennen einen empfindlichen Patzer beim Liga-Schlusslicht geleistet. Das Team von Trainer Daniel Thioune unterlag nach einem fahrigen und uninspirierten Auftritt bei den Würzburger Kickers am 22. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:3 (0:2), der Haussegen hängt eine Woche vor dem Derby beim wiedererstarkten FC St. Pauli schief.

Die Hanseaten blieben zwar zunächst Tabellenerster, weil auch der punktgleiche VfL Bochum sich einen Fehltritt geleistet hatte. Die SpVgg Greuther Fürth und Holstein Kiel haben am Montag im direkten Duell aber die Chance, vorbeizuziehen. Würzburg fehlen nach dem Überraschungserfolg fünf Punkte auf den Relegationsplatz und sieben für Rang 15.

Martin Hasek brachte die Franken in der 19. Spielminute in Führung ? und der HSV half tüchtig mit. Erst schoss Jan Gyamerah seinen Mitspieler Moritz Heyer überhastet an, dann patzte Torhüter Sven Ulreich beim Linksschuss. Noch vor der Halbzeitpause legte Douglas das 2:0 für den Abstiegskandidaten nach (30.), dann erhöhte Patrick Sontheimer weiter (54.). Die Treffer von Jeremy Dudziak (72.) und Bobby Wood (89.) kamen zu spät. Unmittelbar nach dem zweiten HSV-Tor musste Amadou Onana (90.) mit Gelb-Rot vom Platz.

Der HSV begann dominant und drängte den Außenseiter in die eigene Hälfte. Ein Freistoß von Sonny Kittel klatschte an den Außenpfosten (9.). Doch dann machten die Hanseaten ihren Gegner stark. Ulreich ließ einen harmlosen Rückpass von Heyer durchrutschen und klärte erst auf der Linie (11.). Würzburg merkte, dass der Favorit sich durchaus seine Aussetzer leistete. Und das änderte sich auch im zweiten Durchgang nicht mehr.

