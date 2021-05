Sandhausen (SID) - Fußball-Zweitligist SV Sandhausen geht mit dem Trainerduo Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits in die kommende Saison. Dies teilten die Kurpfälzer vier Tage nach Saisonende mit.

Der 63-jährige Kleppinger und der 38-jährige Kulovits hatten den SVS Mitte Februar auf einem Abstiegsplatz übernommen, trotz zwischenzeitlicher Mannschaftsquarantäne führten sie das Team auf der Zielgeraden zum direkten Klassenerhalt. Der neue Vertrag gilt für ein Jahr.

"Sie haben es sich nach der sportlichen Rettung absolut verdient, das Team weiter zu coachen und den personellen Umbruch umzusetzen. Wir haben absolutes Vertrauen in ihre Fachkompetenz und ihren Ehrgeiz", sagte Präsident Jürgen Machmeier.

Es gehe nun darum "die Mentalität und die Spielphilosophie in der neuen Saison weiter zu verbessern und zu optimieren, um von Beginn an unsere Erfolge in dieser ambitionierten Liga einzufahren", sagte Kleppinger.