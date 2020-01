Hannover - Hannover 96 bangt vor dem ersten Zweitligaspiel des neuen Jahres am Dienstag (20.30 Uhr) bei Jahn Regensburg um den Einsatz von Torjäger Hendrik Weydandt. Der 24-Jährige laboriert noch an den Folgen einer Entzündung an der linken Achillessehne. "Wir müssen das Abschlusstraining abwarten", sagte dazu 96-Trainer Kenan Kocak.

