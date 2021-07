Köln (SID) - Der urplötzlich wiedererstarkte Golfprofi Marcel Siem mischt bei der 149. British Open im Royal St. George's im englischen Sandwich weiter munter in der Spitzengruppe mit. Einen Tag nach seiner 67 an seinem 41. Geburtstag blieb der Ratinger auch am Freitag drei unter Par und lag bei Rundenende mit 134 Schlägen auf dem geteilten zweiten Platz hinter dem letztjährigen US-PGA-Champion Collin Morikawa (USA/131). Allerdings hatten noch zahlreiche Profis ihre Runde nicht begonnen oder noch nicht beendet.

Mit zwei Birdies an der 17 und 18 schob sich Siem auf dem Leaderboard noch weit nach oben. Als der Birdie-Putt am Schlussloch ins Loch fiel, riss der Familienvater beide Arme in die Höhe und genoss den Applaus des Publikums.

Mit den typischen Küstenplätzen auf der britischen Insel kennt sich Marcel Siem gut aus. Dort hatte er 2004 den ersten seiner bislang vier Siege auf der Europa-Tour gefeiert. Im Stechen setzte er sich damals im Golf-Mekka St. Andrews in Schottland gegen die Franzosen Gregory Havret und Raphael Jacquelin durch und entschied die Dunhill Championship auf drei verschiedenen Links-Plätzen für sich.

Die "Open" in Sandwich ist für Siem die fünfte insgesamt. Den Startplatz für das älteste Majorturnier hatte er sich erst in der Vorwoche mit seinem Sieg auf der Challenge Tour in Frankreich gesichert. Nach Rang 27 2010 in St. Andrews scheiterte er bei allen drei folgenden Anläufen am Cut. 2014 hatte er beim BMW Masters seinen letzten Erfolg gefeiert, danach fiel die Formkurve des Rheinländers nach unten. In den vergangenen sechs Jahren erzielte er nur noch zwei Top-3-Ergebnisse.

Eine hervorragende Runde glückte am zweiten Tag auch Amateur Matthias Schmid. Der Regensburger vom Golf Club Herzogenaurach drehte nach seiner 74 am Donnerstag auf und schaffte mit einer 65 und insgesamt 139 Schlägen den Cut. Deutschlands Topgolfer Martin Kaymer (Mettmann), wie Schmid mit einer 74 gestartet, und Marcel Schneider (Pleidelsheim/73) gehörten am Freitag zu den späten Startern.