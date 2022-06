Köln (SID) - GOLF: Das dritte Major der Saison steht ganz im Zeichen der Spaltung: Bei der US Open in Brookline/Massachusetts treffen die "Rebellen" der neuen und heftig umstrittenen LIV-Tour auf ihre Kollegen von der PGA. Auf der ersten Runde ab 12.45 Uhr sind die Spieler der konkurrierenden Serien in den Flights getrennt.

LEICHTATHLETIK: Auf der 6. Station der Diamond League in Oslo trifft die deutsche Rekordhalterin Konstanze Klosterhalfen über 5000 m auf ihre Teamkollegin Alina Reh. Das Rennen beginnt um 20.19 Uhr. Im Diskuswettbewerb startet Kristina Pudenz, Silbermedaillengewinnerin von Tokio, um 20.48 Uhr.