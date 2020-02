München - Das Golfturnier bei den in München ausgetragenen European Championships 2022 (11. bis 21. August) wird in der Gemeinde Valley ausgetragen. Der Golf-Klub bei Holzkirchen, südlich der bayerischen Landeshauptstadt, setzte sich gegen Gut Häusern und Eichenried, wo auch 2020 wieder die BMW Open stattfinden, durch.

Nachhaltigkeit und Umweltschutz

"Die Wahl war nicht ganz einfach, aber letztlich hatte Golf Valley das beste Gesamtpaket. Auch in Sachen Nachhaltigkeit und Umweltschutz ist die Anlage vorbildlich", sagte Marion Schöne, Geschäftsführerin der Olympiapark München GmbH.

An vier Wettkampftagen werden insgesamt etwa 120 Athletinnen und Athleten bei drei Medaillen-Entscheidungen (Herren, Damen, Team) in Valley am Start sein. München erwartet bei der Veranstaltung im Olympiapark 2022 mehr als 4000 Teilnehmer, in den Sportarten Leichtathletik, Radsport, Golf, Turnen, Rudern und Triathlon werden mehr als 150 EM-Medaillen vergeben.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.