Atlanta (SID) - US-Golfprofi Patrick Cantlay hat sich bei der Tour Championship in Atlanta/Georgia den FedExCup samt 15-Millionen-Jackpot gesichert. Der 29-Jährige behauptete seine Führung in der Gesamtwertung dank einer 69 auf der Schlussrunde im East Lake Golf Club vor Jon Rahm aus Spanien.

"Ich habe großartig gespielt", sagte Cantlay. Er habe den Erfolg aber "noch nicht realisiert. Ich habe mir immer gesagt, dass ich mich fokussieren muss, und das habe ich großartig gemacht."

Beim letzten von drei Play-off-Turnieren spielten die besten 30 Golfer um den großen Preis. Cantlay hatte am vergangenen Wochenende nach einem Marathon-Stechen in Owings Mills/Maryland gewonnen und sich im Klassement an die Spitze gesetzt.

Die deutschen Golfer um Martin Kaymer (Mettmann) hatten es nicht in die Play-offs geschafft.