New York (SID) - Die US Open setzt in Sachen Preisgeld neue Maßstäbe im Frauengolf. Statt bisher 5,5 Millionen Dollar werden bei der diesjährigen US Women's Open 10 Millionen Dollar (8,8 Millionen Euro) ausgeschüttet. Bis 2026 sollen noch zwei weitere Millionen Dollar hinzukommen. Dies gab die US Golf Association (USGA) am Freitag bekannt.

Möglich wird die Anhebung durch einen neuen Sponsorenvertrag mit einem Gesundheitsunternehmen. "Seit mehr als 75 Jahren träumt jedes kleine Mädchen in jedem Land der Welt davon, die US Women's Open zu gewinnen", sagte USGA-Boss Mike Whan. In diesem Jahr steigt das Major-Turnier Anfang Juni im Pine Needles Lodge & Golf Club in Southern Pines/North Carolina.