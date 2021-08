Memphis (SID) - Der mexikanische Golfprofi Abraham Ancer hat das Turnier in Memphis/Tennessee gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich im Stechen am zweiten Loch gegen den japanischen Masters-Champion Hideki Matsuyama und den Amerikaner Sam Burns durch. Das Trio hatte nach der vierten Runde auf dem Par-70-Kurs TPC Southwind mit jeweils 264 Schlägen geführt.

Für Ancer war es der erste Erfolg auf der US-PGA-Tour. "Das fühlt sich surreal an. Ich dachte eigentlich, dass ich auf den letzten Neun viele Chancen nicht genutzt habe", sagte er. Für Matsuyama ("Es ist hart, im Stechen zu verlieren") war es nach der knapp verpassten Bronzemedaille beim olympischen Turnier in Tokio die zweite Enttäuschung in kurzer Zeit.

Olympiasieger Xander Schauffele (USA) landete mit 280 Schlägen nur auf dem geteilten 46. Rang. Bryson DeChambeau vergab mit einer schwachen 74 zum Abschluss alle Siegchancen und wurde geteilter Achter. Deutsche Profis waren nicht am Start.